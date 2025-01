Ibrahima Balde, delantero del Oviedo entre 2018 y 2020: "Lo que más recuerdo de Oviedo es que los derbis se ganan"

-¿Qué estaba haciendo cuando Melendi cantó el "Volveremos" ante el Espanyol?

-Melendi es "uno di noi". Se me pone la piel de gallina solo de pensar en ese momento. Me puse a cantarla a pleno pulmón porque me la sabía de cuando íbamos en el bus hacia los partidos.

Se suele decir que los jugadores que más sienten el escudo son los criados en casa. Sin embargo, hay casos de futbolistas que se enamoran hasta las trancas del equipo en el que caen de pie. Es el caso de Ibrahima Balde (Senegal, 1989), exfutbolista azul que vistió la elástica azul entre 2018 y 2020. En el recuerdo del oviedismo siempre quedará el golazo de chilena que anotó en el Tartiere ante el Sporting allá por noviembre de 2018, con el que el Oviedo ganó el derbi por 2-1. Ahora juega para el Miracle Dégirmenlik chipriota, pero siempre llevará el escudo carbayón "en el corazón".

-¿Qué tal le va por Chipre?

-Vamos primeros. La pena es que juego para un equipo que la FIFA no reconoce (se encuentra en la zona norte de Chipre, la ocupada por Turquía). Vivo en una isla muy bonita en la que hace calor. Me han acogido muy bien, especialmente Hakan Toreham, Ebru Torehan y su hija, Mira. Son como de la familia. Gracias a ellos, mi estancia aquí se parece a la vivida en Asturias.

-Hay varios ex del Oviedo por allí.

-Sí, sí. Hay varios compañeros aquí: Jimmy, Tejera… Se está bien, pero no como en España, y mucho menos como en Asturias.

-Tiene que quedarse con un equipo de todos en los que ha jugado. ¿Elegiría al Oviedo?

-Hombre, eso lo digo de todo corazón. Cuando firmé, estaba Anquela. Recuerdo decirle que me había encantado el sitio. Me enamoré rápido de la ciudad, de la gente, de la afición… Y de mis compañeros. Allí conocí a Saúl Berjón y a toda esa gente. Además, dejé muchas personas a las que considero familia, en especial a Julen y a María, de la peña Olivares. Hay gente incluso que tiene mi nombre tatuado simplemente por cómo soy. Es algo indescriptible, lo juro por Dios. Yo vengo de un barrio y nunca me esperé que alguien pudiese hacer eso por mí. Es algo mágico. Toda esa gente son mis hermanos de sangre.

-¿Mantiene el contacto?

-Sí, sí. Con mucha gente. Marta, Adri, Sara, Miguel… Son muchos. Tengo cualquier problema y ellos me lo solucionan. Llevo sin ver mi coche cuatro años y ellos me lo arrancan de vez en cuando. Oviedo es mi casa, sin duda.

-Lo pasó fatal cuando le comunicaron que no le renovaban.

-Muchísimo. Cuando llegué a Real Oviedo estaba todo perfecto. Es cierto que no tuve los minutos que a mí me hubiese gustado tener, pero cuando me dijeron que no iba a seguir fue un palo muy, muy duro. Terminé aceptándolo y me fui a Turquía. Intenté demostrar que tenía nivel para volver al Oviedo. Metí 20 goles y ascendí al equipo. Pero no se pudo dar. Siempre he estado triste por no haber podido estar más años allí. Teníamos un grupo fenomenal.

-¿Qué es lo que más recuerda?

-Que los derbis se ganan. Al Sporting hay que ganarlo siempre. Da igual cómo sea el partido, hay que dejarse la vida para ganar. Los mejores recuerdos que tengo son mis golazos, pero también el que me robaron en El Molinón.

-¿Sigue pensando en aquel tanto?

-Es que me lo robaron, sin duda. Que me disculpe el árbitro, pero se cagó. Si fuera un partido de mi barrio, podría haber pitado lo que quisiese. Pero en un derbi no puede hacer eso. Me marché muy enfadado. Me lo anularon y entré en el vestuario buscando al árbitro. Me tuvo que frenar Anquela. Solo podía pensar en toda la gente que nos apoyaba. Sabía que había sido gol legal y nos lo habían anulado. Me daba igual que me sacasen roja, pero quería hablar con el árbitro porque me pareció muy injusto. No se lo merecía nadie y no puedo olvidarlo.

-Pero les marcó un golazo en el Tartiere.

-Eso es inolvidable. Esa sensación de ver a la gente detrás de la portería con la bandera de tu país. Ves a toda la familia oviedista, a la gente de Bueño, a mucha gente. A mí me daba igual cobrar dinero por jugar esos partidos, en serio. Los hubiera disputado gratis. Entraba al campo a muerte y ese gol lo celebré como si hubiese marcado en una final de la Champions. Sentí que defendí el escudo con orgullo, el valor y la garra.

-¿Otro gol al que le tenga cariño?

El que le metió al Sporting aquel chaval… ¿Cómo se llamaba mi chaval? En Gijón durante la época del covid.

-Borja Sánchez.

-Eso, Borjita. Recuerdo el gol y subirme encima de un compañero con los brazos abiertos diciendo: "Aquí mandamos nosotros". Así de claro.

-¿Cómo ve al equipo?

-El Oviedo tiene un equipazo. Conozco a Calleja porque jugué con él cuando estuve en Osasuna. Tenemos un equipo con el que ascender a Primera, y más con Cazorla. El Mago tiene calidad con los dos pies, cuenta con la experiencia suficiente, maneja una visión de juego espectacular. La gente debería pagar la entrada al campo solo para verle a él.

-El Tartiere es una plaza dura.

-Sí, pero prefiero estar en un equipo como el Oviedo, en el que te meten presión, que te insultan, que te animan, que te piden de dejarte el corazón, que irme a un equipo donde si ganas o pierdes le das igual. No hay vida, y en el Oviedo hay vida.

-Destaque a un compañero.

-Tengo que decir tres: mi hermano Saúl Berjón, Bolaño y Champagne.

-¿Con qué halago se queda?

-Cuando me llamaban "La pantera". Eso me marcó.

-¿Y una crítica dolorosa?

-Me decían que tenía tocada la rodilla, pero no era verdad.

