Adriana Lastra culpa al Sporting de las largas colas para acceder al Tartiere y el club rojiblanco niega que hubiera "25 minutos de retraso"

La Delegada del Gobierno asturiano, Adriana Lastra, culpa al Sporting de las largas colas en el Tartiere a la hora de acceder al feudo carbayón para ver el derbi asturiano, disputado ayer en Oviedo. La socialista achaca los retrasos en el acceso al municipal ovetense por la "tardanza" del club rojiblanco en acceder al recinto. Según la riosellana, el Sporting "no cumplió" con el horario acordado, y le quita responsabilidad al dispositivo de seguridad.

"La responsabilidad del retraso no ha sido del dispositivo de seguridad, ha sido del incumplimiento del horario acordado. En este caso, el equipo visitante accedió al estadio con 25 minutos de retraso. Ese ha sido el problema", comenta en su perfil de "Blue Sky", una red social creada para hacer la competencia a "X".

Por su parte, desde Mareo aseguran que cumplieron "estrictamente" con el dispositivo de seguridad de sus aficionados. "El equipo alargó diez minutos la charla técnica. Salimos con un poco de retraso, pero en ningún caso 25 minutos. A las 19.30 horas estábamos llegando al estadio", responden desde Gijón. Además, el Sporting dice no entender que "por esos diez minutos", cientos de aficionados entrasen tarde al Tartiere, cuyas puertas de acceso abrieron a las 19.30 horas, con una hora y media de margen hasta el inicio del encuentro. "El Sporting está al margen de ese proceso, no depende de nosotros y sí del dispositivo policial y del club local, el Real Oviedo. Parece que no es la primera vez que los accesos no son ágiles en este tipo de partidos", comentan.

El Oviedo, por su parte, dice que "se cumplieron escrupulosamente los horarios estipulados por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, con Delegación de Gobierno, al frente del dispositivo". "Tal y como se nos había dicho de llevar todo a cabo para el buen desarrollo del dispositivo previsto", explican.