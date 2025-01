Calleja valora el empate ante el Sporting y alucina con el derbi: “Nunca había vivido algo así”

El Real Oviedo no pudo llevarse el botín completo del Tartiere. Los azules firmaron las tablas con el Sporting por 1-1, un resultado "insuficiente" para Javi Calleja, técnico azul, que analizó el empate tras el partido.

El resumen. "Un partido muy igualado en el que los dos equipos han jugado con mucha intensidad y mucho corazón. Al equipo no se le puede pedir más en cuanto al compromiso, la lucha y las ganas, el aspecto emocional en general. Hubo poco fútbol y poco control del partido, pero creo que fuimos de menos a más y en la segunda parte hicimos méritos para marcar más de un gol. Su portero estuvo acertado y en la ocasión más clara para ellos nos empataron".

El empate. "No me voy contento con el empate porque en líneas generales, contando con la importancia de las áreas y las ocasiones, creo que hemos estado mejor que ellos. Nos ha faltado acierto. Había máxima igualdad, no veías que ninguno de los equipos se estuviese imponiendo. Era no fallar y acertar en alguna ocasión. Lo hicimos primero, pero tuvimos el 2-0 que mataba el partido y no acertamos. Luego llegó el empate. Ambos equipos echamos de menos el llevar el partido hacia donde queríamos".

Cardero titular y Hassan en el banquillo. "Lo había hablado con Hassan. Creo que el equipo necesitaba hacerse fuerte en el centro del campo y ser compacto. Álex, además de su talento, siente lo que es un derbi y el trabajo es innegociable en él. Buscábamos apretar para que no desplazase el rival. Nos superaron las emociones y nos hizo precipitarnos por momentos con balón, todo estaba en los balones divididos y en el segundo tiempo pensaba que el partido iba a estar más abierto y un jugador como Hassan podía ser desequilibrante. Y lo fue. Hassan podría haber salido de inicio e igual le hubiesen anulado más, no sé. Eso es especular. No hay suplentes ni titulares, hay una plantilla que tiene que saber adaptarse. Hassan nos da mucho también desde el banquillo y el trabajo del equipo en el primer tiempo fue bueno. Nos ha faltado generar más ocasiones, a eso nos ayudó Hassan luego".

Las bajas. "He echado muchísimo de menos a los jugadores que no pudieron estar hoy. Jugadores como Cazorla y Seoane podían habernos dado esa pausa necesaria para que el partido no se convirtiese en lo que fue hoy, con más emoción que juego".

Los cambios tardíos. "Es un mes complicado respecto al tema del mercado y hay muchas veces que uno quiere algo y no sabe si es lo ideal. Intenté hacer los cambios dentro de los recursos que teníamos y hemos intentado sacar otro jugador que nos diese más contención".

Del Moral y Dotor, posibles salidas. "Mi respuesta va por ahí. Hay que ver cómo evoluciona todo y cómo está el tema de entradas y salidas. Tengo información y hay jugadores que por circunstancias podrían estar mirando más la posibilidad de salir del equipo que de quedarse. Cuando tengo dudas sobre a quién sacar, pues prefiero no hacer según qué cambios. Debido a todo esto, reforzar el centro del campo es algo que estamos valorando".

La suspensión del partido. "El árbitro, queriendo ser muy conservador, decidió parar el partido. Creo que ha habido un comportamiento ejemplar y debería haber hablado con todos antes de tomar esa decisión, porque no estaba pasando nada grave. Influyó mucho en el juego y en el ritmo. Es su decisión, pero no hubiese sido la mía".

Un ambiente de Primera. "Yo lo que viví en la previa no lo había vivido nunca. Desde el recibimiento hasta como estaba el campo, esto solo se puede ver aquí. Ese sentimiento que hay se expresa en cada momento y también en días como hoy. Es algo único lo que viví en la previa y doy las gracias por ello. Los que sentimos este deporte ver esta pasión y este ambiente… es algo que me guardaré y que nunca olvidaré. Para los que somos nuevos es algo que te marca y se te queda de por vida. Nunca había vivido un ambiente como este. Es de Primera División".