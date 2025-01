Los afectados por las colas en el Tartiere muestran su indignación: "Fue una pesadilla, temimos una avalancha"

"Nunca pensé que no me dejarían acceder a mi estadio". Son palabras de Luis Ángel Núñez, uno de los cientos de aficionados del Real Oviedo que acudieron el sábado al Tartiere para ver el derbi ante el Sporting, y que se encontraron con las interminables colas. Él llegó con 90 minutos de antelación, pero, aún así, vivió una odisea. "Sin previo aviso cortaron los accesos al estadio y después el lateral de la tribuna Aramo. Fui de los afortunados y entré al estadio diez minutos antes", relata.

Sin embargo, lo más grave para Núñez fue el riesgo al que se expuso a los asistentes. "Pusieron a los niños y las personas mayores en peligro estando tanto tiempo de pie y con riesgo de avalanchas. Las temimos". Además, una vez dentro, la situación no mejoró. "El club no puso a nadie para ayudarnos a encontrar nuestros nuevos asientos en la tribuna Aramo. Fue una pesadilla", lamenta este aficionado, uno de los afectados por los cambios en la zona de la grada donde se sitúan las nuevas localidades para las hinchadas visitantes. Lucía Fernández vivió otra de las escenas habituales entre los aficionados afectados por las colas durante la noche del sábado: la desesperación frente a las puertas cerradas. "Llegué a la puerta 30 a las 20.40 horas. Normalmente entro por la 24, pero hubo cambios de asientos de los abonados de la tribuna Aramo", explica. "Las puertas de todo el fondo sur estaban llenas de gente y los ánimos estaban calientes, probablemente porque muchos llevaban esperando desde las ocho en las escaleras, cuyo paso estaba cortado para la entrada de los aficionados del Sporting", indica.

Fernández detalla además la tensión del momento. "Los tornos empezaron a moverse sobre las 20.45 horas, o incluso más tarde. Ningún empleado del club o de seguridad nos daba explicaciones del porqué. La gente gritaba que se abrieran las puertas. Nos temíamos entrar para el segundo tiempo. Escuchamos el himno desde fuera, no vimos el tifo y nos perdimos la salida de los futbolistas", lamenta. Cuando finalmente logró entrar, el caos continuó. "Mi abono digital no funcionaba, marcaba que estaba caducado. Tuve que pasar por taquilla. Entré a las 21.15 horas por lista, pero hubo gente que no accedió hasta las 21.30. Una vez dentro, nadie estaba en su sitio", denuncia. Para Fernández, lo sucedido no tiene justificación. "La afición local no debería pagar el precio de un retraso en los buses del Sporting. ¿Por qué no hay un plan B si el inicial falla? Necesitamos respuestas, explicaciones y sentir que nuestro club nos respalda", solicita.

Amparo Rubio, otra abonada oviedista, califica lo vivido el sábado como "lo más nefasto" que ha presenciado en sus años asistiendo al fútbol. "Nosotras estábamos en la puerta 24 y nos pusieron en la puerta 30. Cambio de acceso, cambio de asientos, cambio de todo. Mi hija, por ejemplo, no pudo entrar porque no le servía el carné digital. Yo lo conseguí, pero ya con el partido empezado", relata.

Rubio añade que la cola que se formó detrás suya era interminable. "Había unas trescientas personas esperando cuando conseguimos pasar. Fue un desastre total. La organización fue pésima y lo sucedido es inaceptable", zanja.

