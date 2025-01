Colombatto no da crédito con el parón arbitral en el derbi: "Es el folclore del fútbol, no tiraban navajas ni piedras"

El empate ante el Sporting del pasado sábado dejó un sabor agridulce en el oviedismo, que esperaba ganar el choque para acercarse al ascenso directo y consolidarse en la zona alta de la tabla. Santiago Colombatto fue uno de los protagonistas del partido, y ha querido comparecer en la sala de prensa de El Requexón para hablar sobre el encuentro.

El resumen del derbi. "Sabor agridulce. Nos quedamos a diez minutos de poder haber ganado el derbi. Era importante para nosotros, pero creo que a nivel de equipo hicimos un gran partido. Fue un choque trabado, pero un punto y a seguir. Cuando hicimos el primer gol sintieron el golpe. Fuimos a atacar y tuvimos dos más. Ellos se crecieron para igualar el marcador, y en un descuido nos hicieron el gol. Ahora hay que poner cabeza en l oque sigue y enfocarnos en el resto de partidos para lograr el objetivo".

El parón por el "lanzamiento de objetos". "Siento que esas cosas de los árbitros o las cosas que pasan extrafutbolísticas son contra el Oviedo. En otros campos también te tiran cosas y te escupen y no hay parones. Eso lo tendrá que solucionar el que sea encargado de esas cosas, pero no puede ser que todo sea en contra nuestra. Hay gente más importante que se encarga de eso, y tendrán que responder. Cuando pasó no lo podía creer porque era la primera vez que me pasaba. Cuando jugamos en Gijón pasó lo mismo y no vi que nadie parase el partido. Entramos dentro y nos dijo que teníamos que esperar. Seguimos calentando. Es el folclore del fútbol. No tiraban navajas ni piedras. Que vayan a Argentina".

El gol del Sporting. "No he vuelto a ver el partido, es muy reciente. Recuerdo que hay una falta a Hassan, pero no he vuelto a ver el vídeo. Él dice que no lo es. En un contraataque nos corta Gelabert y eso pasó".

Su primer derbi en el Tartiere. "Venía con eso para ganar. Quiero agradecer a la gente y a la ciudad que realmente son increíbles. Lo que demuestran en este tipo de partidos y la temporada pasada es realmente extraordinario. No dejan nunca de sorprender. El otro día fue magnífico. Mi mujer estaba allí con mi hijo y me dijo que era la primera vez que había visto tanta gente. Esta vez fue algo increíble porque siento que este año la gente tiene una ilusión aún más grande que la temporada pasada. Es algo especial por lo que se maneja y la ilusión que se ve en la gente. No les podemos fallar y este año tiene que ser nuestro".

La competencia en Segunda. "Siento que estamos en un momento de la temporada muy importante. A todos los equipos les cuesta ganar. La segunda vuelta siempre es otro campeonato. Lo único que sé es que debemos mentalizarnos en que nos quedan 20 finales para lograr algo único. Se ve mucha ilusión y se respira un aire positivo. La gente está con nosotros y nos enfocamos en trabajar día a día".

Su estado físico. "Esta temporada estoy arrastrando problemas físicos y tengo que lidiar con ellos. Pocas veces estamos al cien por cien para lidiar los partidos. Me está costando. Trato de dar lo mejor siempre, y solo espero en esta segunda vuelta, aun con los problemas que tengo, tratar de recuperarme y hacer una segunda vuelta mejor a nivel personal para ayudar. Será un gran campeo

El Cartagena, próximo rival, y con nuevo entrenador. "No lo sabía. No hemos podido ver nada al respecto porque acabamos de volver del partido ante el Gijón. Ya nos vamos a poner con eso. Hay que trabajar porque será un partido complicado y son muy fuertes en su casa. Necesitamos los tres puntos para seguir ahí arriba".

Muchos goles encajados. "Puede ser que en eso podemos mejorar. Cuando hablamos de portería a cero, muchas veces recae en el arquero y los defensores. Pero nosotros como mediomcampistas podemos ayudar a tapar y a que lleguen menos. Eso es algo muy importante. En esta categoría tan apretada, eso puede dar un campeonato".

Refuerzo invernal en el centro del campo. "No sé si hace falta. Tenemos un gran equipo y una gran plantilla. Tenemos jugadores para cumplir con esa fase defensiva. No sé si alguien saldrá o entrará, eso es cosa de la directiva. Nos enfocamos en lo nuestro".