En el derbi más “guerrero” sobresalió un soldado: este es el futbolista del Oviedo que ganó todos los duelos

Había hablado Javi Calleja de que ante el Sporting saldrían once "guerreros", impulsando desde el púlpito de la sala de prensa el elemento más emocional del derbi. Tocaba hablar de lo sentimental antes que de lo futbolístico y lo cierto es que esa intención pareció trasladarse al terreno de juego, pues el Oviedo salió al campo preparado para la pelea, pero no tanto para mostrar su mejor fútbol. Y los datos del derbi revelan que, desde esa perspectiva, el plan de Calleja funcionó. Los azules fueron superiores al Sporting en los balones divididos, pero no consiguieron añadirle la versión más destacada con la pelota.

El Oviedo se impuso en el 60,5% de sus duelos, por el 39,5% de los rojiblancos. En los balones aéreos, los azules ganaron 30 por 12 de su rival. Un dato significativo: tanto los 70 duelos totales como los 30 aéreos son la cifra más alta en toda la temporada para los de Calleja.

El buen juego, sin embargo, no acompañó al equipo que estuvo lejos de su mejor versión. "Nos superaron las emociones", resumió Calleja. Aun así, el Oviedo llegó más que su rival: 4 a 2 a favor en tiros a puerta y 15 a 8 en centros al área.

La conclusión es que Calleja ideó un plan de llevar el partido a su versión más física, más agresiva, pero no fue suficiente para quedarse con tres puntos que eran necesarios, sobre todo, desde el punto de vista anímico tras lo sucedido en el choque de la primera vuelta en El Molinón.

Incluso la novedad de Álex Cardero como media punta obedecía a una razón más defensiva que ofensiva, como reconoció el propio Calleja en la rueda de prensa concedida en el Tartiere. "Creo que el equipo necesitaba hacerse fuerte en el centro del campo y ser compacto. Álex, además de su talento, siente lo que es un derbi y el trabajo es innegociable en él. Buscábamos apretar para que no desplazase el rival", indicó el preparador de los azules.

Sibo, el más fuerte

Entre todos los jugadores empleados por Calleja, además del agitador Hassan, hombre del choque entre los azules, sobresalió la labor de Kwasi Sibo. En un choque tan físico, el ghanés se hizo con las riendas. Estuvo tan fuerte en la disputa que acabó el choque con un dato significativo: no perdió ningún duelo.

El mediocentro se impuso en los cinco duelos a los que se vio exigido, logrando el 100% de balones divididos ganados. En la pelea aérea, ganó otros dos. A ellos sumó seis recuperaciones y un acierto del 80% en los pases, faceta en la que no se complicó en exceso, buscando siempre la solución más sencilla para darle agilidad al atropellado por momentos juego carbayón.

En cuanto a los pases, el futbolista más destacado entre los de Calleja fue Dani Calvo, con un 93,3% de acierto, seguido por otro de los que mejor papel cumplieron en el derbi: Portillo y su 87,5% de acierto. De hecho, el andaluz lideró al equipo en recuperaciones, ocho. En cuanto a los balones por el aire, Alemão fue el rey con siete duelos a su favor y le siguió David Costas con otros seis.

