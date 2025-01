El Oviedo acelera por De la Hoz: esta es la oferta que le ha presentado al centrocampista

El Oviedo acelera en los despachos en una doble operación con la que busca un punto de veteranía en su medio del campo. El club acelera en el fichaje de César de la Hoz, pivote del Valladolid, y ya tiene acordada la cesión de Alberto del Moral al Córdoba, donde jugará lo que resta de campaña. Aunque hay un matiz: una operación depende de la otra. Es decir, el Oviedo no dará luz verde definitiva a la cesión de Del Moral hasta que no tenga cerrada la llegada de un sustituto, que se espera que pueda ser De la Hoz.

Las conversaciones con el pivote del Valladolid enfilan esta semana la recta final con una propuesta sobre la mesa: un contrato para el cántabro por lo que resta de esta temporada más la siguiente. Pero primero debe desvincularse del Valladolid (el club pucelano parece por la labor y no pondrá problemas) y después el jugador debe dar el visto bueno definitivo a la entidad carbayona.

A De la Hoz, defienden fuentes cercanas a la operación, le gusta la propuesta del Oviedo. Pero no es el club azul el único que ha preguntado por él. Sporting y Zaragoza se han interesado por su situación, y no se descarta que haya más clubes de Segunda al acecho. Eso es lo que hace que la operación no esté aún culminada: falta el Ok definitivo del futbolista. En el Oviedo se es optimista con su llegada y, en todo caso, la respuesta definitiva del jugador llegará en los próximos días.

Si el Oviedo cierra la llegada de De la Hoz, futbolista que le gusta mucho a Calleja, dará salida de forma inmediata a Alberto del Moral, que no ha tenido los minutos deseados hasta la fecha y buscará más protagonismo a las órdenes de Iván Ania.

Así, Del Moral, que tiene contrato por tres temporadas con el Oviedo, se convertiría en la segunda salida del Oviedo en este mercado de invierno tras la marcha de Masca al Eldense.

A la espera de Osasuna por Vidal La llegada de un pivote defensivo no será la última en el mercado invernal. O al menos así lo desean desde el club azul, que esperan convencer a Osasuna para el fichaje de Nacho Vidal, lateral con escaso protagonismo a las órdenes de Moreno. La operación está en "stand by" desde la semana pasada y el Oviedo cocina su llegada a fuego lento, a la espera de la postura de Osasuna. El club navarro trasladó la semana pasada su negativa al Oviedo a negociar su salida de forma inmediata, ya que estos días se juegan su pase en Copa entre semana, con 3 partidos en 7 días. Pero la sensación es que el club rojillo acabará cediendo a los deseos del futbolista, que ve con buenos ojos la propuesta del Oviedo, y podría convertirse en la pieza anhelada para la defensa de cara a la segunda vuelta del campeonato. En todo caso, hay que esperar.

