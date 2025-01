El Oviedo, sobre las colas del derbi: "Hemos cumplido escrupulosamente todos los protocolos; hay cosas que no dependen de nosotros"

El Real Oviedo depura responsabilidades sobre las colas acontecidas el pasado sábado en el Tartiere en la previa del partido ante el Sporting. Los azules convocaron esta mañana una rueda de prensa de urgencia, en la que Martín Peláez, presidente carbayón, dio explicaciones sobre lo sucedido, y repite de nuevo que la culpa del colapsos no compete al Oviedo, si no al dispositivo de seguridad. Cabe recordar que cientos de personas, en un día en el que se congregaron en el campo más de 28.000 espectadores, entraron tarde al Tartiere a causa de las medidas de seguridad tomadas por los cuerpos de seguridad del estado. La Policía Nacional, cumpliendo con el dispositivo acordado la semana pasada en la reunión celebrada en Delegación del Gobierno, retrasó la entrada a un gran número de aficionados del Real Oviedo para evitar problemas con la hinchada visitante. Todo el dispositivo se llevó a cabo teniendo en cuenta que el partido se trataba de un enfrentamiento declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte.

"El pasado martes asistimos, convocados por Delegación del Gobierno, a la Junta de Seguridad habitual previa a cada derbi. En esa junta, Adriana Lastra nos insiste a ambos clubes en lo que viene siendo habitual, en la importancia de cumplir escrupulosamente los tiempos para que el dispositivo de seguridad que se va a llevar a cabo se cumpla de manera correcta y salga todo de la forma en la que se desea", dice Laura Manjoya, directora de comunicación del Oviedo.

"A partir de ahí, ya telefónicamente, Policía comunica a los directores de seguridad de ambos clubes los horarios establecidos para la salida desde cada lugar correspondiente, tanto del equipo local como del equipo visitante, y la necesidad llegar en tiempo y hora al Tartiere. A partir de ahí, el Real Oviedo, cumple escrupulosamente, no solamente con los horarios inicialmente establecidos, sino con las modificaciones que, sobre la marcha, Policía va indicando a nuestro director de seguridad debido a los retrasos que ya se van detectando por parte del equipo visitante, que llegan a ser incluso dos modificaciones en el horario inicialmente estipulado de salida del Real Oviedo de su hotel. El equipo accede al Tartiere cuando todavía no ha llegado el equipo visitante, algo que debería de haber sido justo al contrario. A partir de ahí, en lo que respecta a los colapsos, el Oviedo es competente de lo que ocurre dentro del Estadio, del dispositivo dirigido y ejecutado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es su decisión y su responsabilidad y nosotros seguimos acatando en todo momento lo que nos van indicando", indica la periodista.

"Por otro lado, queremos resaltar que el colapso se produce única y exclusivamente en las puertas de fondo sur y en sus aledaños. El resto de puertas permanecen prácticamente limpias. También hemos detectado que la entrada del último abonado del Real Oviedo se produce aproximadamente en el minuto 24 de partido. A partir de ahí ya no existe gente fuera del Estadio", cuenta.

Martín Peláez, por su parte, confirmó las palabras de Manjoya. "Cumplimos todos nuestros protocolos internamente siempre a la perfección o lo más cercano a ella. Hemos tenido una reunión con todos los responsables de las diferentes áreas y hemos comprobado que hemos cumplido escrupulosamente todos los protocolos. Eso no exime que estamos muy afectados y queremos ofrecerle una disculpa a nuestra afición porque nosotros nos debemos a ellos y, por encima de lo deportivo, está la seguridad de toda la afición. Hay cosas que no dependen de nosotros", dijo el maxicano.

Respecto a lo dicho por el Sporting, que culpa de las colas tanto al dispositivo de seguridad como al club azul, y alega que llegaron "únicamente con 10 minutos de retraso", cuando LaLiga y Delegación del Gobierno dicen que fueron "25 minutos", y que por eso se produjo el colapso, "yo hablo por el Real Oviedo, y nosotros cumplimos con todo. Adriana Lastra lanzó un comunicado ayer y ahí está muy claro, a mí no me corresponde señalar. Nosotros evidentemente sabemos a qué hora llegó el Sporting, pero eso no es responsabilidad nuestra. Tiene que ser la autoridad competente quien dé esa información. Espero que Delegación del Gobierno nos convoque men los próximos días para tener una reunión y poder mejorar de cara a los siguientes partidos o a los siguientes derbis", explicó.

Respecto a la mejora de los accesos, lo que podría haber aliviado la situación, Peláez asegura que la escalera mecánica que prometió el Ayuntamiento "está metido en el presupuesto del 2025 y del 2026. Ojalá esto pueda estar en la brevedad porque sería de gran ayuda y comodidad para nuestra gente", apuntó el presidente azul.