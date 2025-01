Tensión por las colas del derbi entre Oviedo, Sporting y Delegación: así está la situación tras el partido

Nueva polémica en el derbi asturiano. A la de la suspensión durante un cuarto de hora del partido disputado el sábado en el Carlos Tartiere por el lanzamiento de objetos al césped, se añade lo ocurrido en los prolegómenos del encuentro: las largas colas para entrar al campo que han provocado la indignación de buena parte de la afición azul. Todo esto provocó a lo largo de las últimas horas cruces de acusaciones veladas entre las tres partes implicadas en la polémica: Delegación del Gobierno, el Oviedo y el Sporting.

Cientos de personas, en un día en el que se congregaron en el campo más de 28.000 espectadores, entraron tarde al Tartiere a causa de las medidas de seguridad tomadas por los cuerpos de seguridad del estado. La Policía Nacional, cumpliendo con el dispositivo acordado la semana pasada en la reunión celebrada en Delegación del Gobierno, retrasó la entrada a un gran número de aficionados del Real Oviedo para evitar problemas con la hinchada visitante. Todo el dispositivo se llevó a cabo teniendo en cuenta que el partido se trataba de un enfrentamiento declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el Deporte.

La previa del derbi se desarrolló con total normalidad. La afición del Oviedo ocupaba la típica zona donde celebran las reuniones antes de los partidos. La plaza Pedro Miñor, la calle Alejandro Casona y aledaños, congregaban a la práctica totalidad de hinchas locales. Mientras, la afición rojiblanca se encontraba custodiada por la Policía en las instalaciones universitarias de El Cristo, a la espera de recibir la orden de traslado al estadio. Los únicos seguidores del Sporting que no estaban con este grupo fueron los 165 ultras de la grada de animación gijonesa, que llegaron en autobuses desde Gijón. Estos accedieron directamente al estadio tiempo antes de que el grueso de la hinchada rojiblanca saliese de El Cristo rumbo al Tartiere.

El resto de aficionados del Sporting con entrada, 405, que estaban citados a las 19 horas en el campus ovetense, ya tenían sus localidades, las cuales fueron repartidas in situ, y estaban listos para emprender el camino hacia el municipal carbayón. Según fuentes de Delegación del Gobierno, la comitiva rojiblanca tenía previsto iniciar el camino hacia el Tartiere a las 19.40 horas, momento en el que ambos equipos ya deberían estar dentro del Tartiere. La previsión era que a las 20.15 horas todos los integrantes de la Mareona estuvieran en sus localidades. Sin embargo, la salida desde El Cristo se retrasó, según Delegación del Gobierno, porque el Sporting llegó al Tartiere con 25 minutos de retraso. Esta impuntualidad también viene recogida en el acta del partido que realiza LaLiga. Por este motivo, la Policía decidió, por precaución, retrasar la entrada de los seguidores azules al campo para evitar que ambas aficiones se encontraran. Esto ocasionó que, media hora antes del inicio del encuentro, se produjeran aglomeraciones con cientos de personas en los aledaños del estadio a la espera de saber cuándo podrían entrar. Muchas de ellas se perdieron buena parte de la primera mitad.

Las quejas no tardaron en llegar: las redes comenzaron a arder y se produjeron decenas de llamadas a LA NUEVA ESPAÑA denunciando la situación. En este contexto, a las 23.24 horas del sábado, con el partido ya finalizado, entró en escena Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias. Lastra, en respuesta a usuarios de Bluesky (red social a la que han migrado muchas personas desde el antiguo Twitter) que se quejaban de lo sucedido, señaló al Sporting como responsable de las largas colas en el Tartiere a la hora de acceder al feudo carbayón. La política socialista vinculó los retrasos en el acceso al municipal ovetense con la "tardanza" del club rojiblanco en llegar al campo. Según Lastra, el Sporting "no cumplió" con el horario acordado, y rechazó que lo ocurrido hubiera sido responsabilidad de la Policía y el plan para evitar altercados.

"La responsabilidad del retraso no ha sido del dispositivo de seguridad, ha sido del incumplimiento del horario acordado. En este caso, el equipo visitante accedió al estadio con 25 minutos de retraso. Ese ha sido el problema", escribió. Además, ayer, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, Lastra insistió en que los horarios de salida y llegada de equipos y aficiones se acuerdan en la junta de seguridad, y en este caso "no se cumplió lo acordado". La delegada del Gobierno se comprometió a tomar "las medidas necesarias para que no vuelva a suceder".

Por su parte, desde el Sporting se aseguró que el club gijonés cumplió "estrictamente" con el dispositivo de seguridad de sus aficionados. Eso sí, reconocieron que "el equipo alargó diez minutos la charla técnica. Salimos con un poco de retraso, pero en ningún caso 25 minutos. A las 19.30 horas estábamos llegando al estadio", subrayaban desde la entidad gijonesa dejando claro que se cumplió con el horario. El Sporting dice no entender que "por esos diez minutos" cientos de aficionados entrasen tarde al Tartiere, cuyas puertas de acceso abrieron a las 19.30 horas, con una hora y media de margen hasta el inicio del encuentro. "El Sporting está al margen de ese proceso, no depende de nosotros y sí del dispositivo policial y del club local, el Real Oviedo. Parece que no es la primera vez que los accesos no son ágiles en este tipo de partidos", señalaban desde Gijón en clara referencia a una vieja reivindicación del Oviedo al Ayuntamiento: la mejora de la circulación de los espectadores en el entorno del Tartiere. Por otro lado, el Sporting aseguró que "45 minutos antes del horario fijado, ya habíamos hecho todo el proceso de distribución de las entradas" a todos los aficionados custodiados por los cuerpos de seguridad en El Cristo. "Nosotros lo que hicimos fue adelantar todo el proceso con nuestros aficionados, y con mucho, a lo establecido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de facilitar el dispositivo y ayudar en todo lo posible", alegaban desde el Sporting.

El Oviedo, por su parte, indicó que "se cumplieron escrupulosamente los horarios estipulados por la Policía Nacional, con Delegación del Gobierno al frente del dispositivo". Además, desde la entidad azul dicen estar "en total desacuerdo con el perjuicio sufrido por centenares de abonados y aficionados oviedistas que sufrieron graves retrasos en los accesos al estadio, siendo el Real Oviedo y su afición, los perjudicados por lo acontecido".

En este sentido, desde el club carbayón aseguran que recabarán "toda la información al respecto y se procederá a un análisis y evaluación de lo acontecido, poniendo todos los medios por nuestra parte para que no vuelva a suceder".

