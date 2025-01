El Oviedo cierra su primer fichaje de invierno: De la Hoz elige al conjunto azul

El Oviedo ya tiene a su primer fichaje del mercado de invierno. César de la Hoz, que ya no se entrena con el Valladolid, ha dado el Ok a la propuesta azul y, tras descartar otras propuestas, jugará en el club azul para reforzar el centro del campo de los de Calleja. El cántabro tiene 32 años y no ha jugado esta temporada ningún minuto en Liga con el Valladolid. La avala una larga trayectoria con dos ascensos a sus espaldas. El fichaje será oficial cuando cierre su desvinculación con el Valladolid.

El Oviedo contactó con el pivote hace algunas semanas y desde el primer momento la sintonía ha sido buena entre las partes. El interés de equipos como Sporting y Zaragoza amenazaba con complicar el fichaje, pero fue otra propuesta llegada desde Segunda la que complicó realmente el asunto la semana pasada. Pero, finalmente, el futbolista ha preferido el proyecto que le presentó el Oviedo y se incorporará en las próximas horas a las órdenes de Calleja.

Además, su fichaje podría acelerar la cesión de Alberto del Moral al Córdoba hasta final de temporada. El toledano ya se encuentra en la ciudad andaluza negociando las condiciones.