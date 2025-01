¿Por qué Hassan celebró el gol ante el Sporting mandando callar? Esta es la explicación del francés

Haisen Hassan fue uno de los grandes nombres del derbi asturiano. Su irrupción en la segunda parte sacó el choque de un guion anodino y su protagonismo creció al anotar ante su ex, una gran definición con la zurda. Fue el 1-0 que luego quedó igualado por otro tanto de Gelabert. Esta mañana, el galo recibió el premio Mahou al mejor jugador del Oviedo en diciembre y aprovechó para explicar la razón de su celebración ante el Sporting, cuando se llevó el dedo índice a la boca mandando callar.

“La celebración fue un momento de euforia, todos locos, abrazándose los unos a los otros. En el banquillo, lo mismo. Fue una gran euforia y locura”, explicó antes de detallar el porqué de pedir silencio: “Es un gesto que me gusta y que comparto con amigos. Ya lo hacía antes. No va contra nadie en particular. Entiendo que siempre hay críticas, pero hay que aceptarlas en este deporte. Yo las he tenido al comienzo de la temporada, pero eran justas porque no estaba a mi mejor nivel. Ahora sí estoy bien y veo que a la gente le gusta. Me da confianza”.

Hassan también se refirió al ambiente vivido en el Tartiere: “Era mi cuarto derbi y fue en el que más ambiente he visto de todos. Me encantó. Los futbolistas soñamos para jugar este tipo de partidos porque la afición ha estado increíble, nos ha empujado mucho. Ojalá poder jugar más partidos con este tiempo de ambientes. El recuerdo irá conmigo siempre”.