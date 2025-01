Así nació un tapón con cola: reconstrucción cronológica de una polémica antes de que el balón echara a rodar en el derbi

Una polémica que trae cola por cuarenta minutos. Ese es el tiempo que los controles policiales de seguridad que impedían el acceso de los aficionados del Oviedo al Tartiere durante el derbi se mantuvieron activos, remansando a miles de aficionados azules, a pesar de que la hinchada del Sporting ya estaba en el campo. Impedir que los seguidores de ambos equipos se mezclaran era el objetivo del despliegue de seguridad, aunque su prolongación en el tiempo ocasionó que muchos oviedistas entraran con el encuentro ya empezado.

Según la reconstrucción cronológica que pudo realizar LA NUEVA ESPAÑA con múltiples testimonios de fuentes de ambos equipos, testigos presenciales y la Delegación del Gobierno, el Sporting llegó el sábado con trece minutos de retraso sobre el horario previsto, y no veinticinco como se dijo en un principio. Eran las 19.33 horas, tres minutos más tarde del máximo que permite LaLiga a los clubes para acceder al estadio antes de un partido: hora y media. Así nació un tapón que copa las polémicas después del derbi.

Todo empieza en Quintueles, Villaviciosa. Rubén Albés, entrenador rojiblanco, alargó diez minutos la charla a sus jugadores en el hotel de concentración del Sporting, el Artiem. La expedición gijonesa, que debía subirse al autobús rumbo a Oviedo a las 18.45 horas, no lo hizo hasta las 18.55. El autocar debió entrar por el túnel del parking del Tartiere a las 19.20 horas. No llegó hasta las 19.33, trece minutos más tarde de lo acordado. Por ello, los rojiblancos podrían enfrentarse a una multa por parte de LaLiga.

El marcador

Si se visualiza el vídeo subido por la entidad deportiva gijonesa a redes sociales, se ve a los jugadores de Albés caminando sobre el césped del Tartiere mientras la cuenta atrás del marcador refleja que queda una hora y veinte minutos para el inicio del encuentro. Es decir, el partido comenzaba a las 21 horas y los jugadores del Sporting ya inspeccionaban el municipal carbayón a las 19.40, siete minutos después de bajarse del autobús en el parking carbayón. Si el retraso, como baraja la Delegación del Gobierno, fuera de veinticinco minutos, deberían haberse bajado del autocar a las 19.45 horas, algo que desmienten las grabaciones con el luminoso del Tartiere al fondo. Lo que sí ocurrió es que la tardanza del Sporting retrasó la llegada al campo de la hinchada rojiblanca. Los aficionados visitantes estaban concentrados por la Policía en el campus del Cristo para recoger sus entradas y acceder custodiados a su zona correspondiente de la tribuna Aramo. Pero no podían hacerlo hasta que el equipo gijonés estuviese dentro del estadio. De acuerdo con el protocolo de seguridad, deberían haber salido a las 19.25 horas, pero iniciaron el camino hasta el Tartiere a las 19.45 horas y llegaron a las puertas de acceso a las 20.05, como muestran varias grabaciones. El cambio de puerta de entrada para la afición rival respecto a anteriores derbis provocó algún momento de confusión, lo que hizo un poco más lento el acceso.

"Debates innecesarios"

En teoría, a partir de ese momento, ya no existía impedimento alguno para que los oviedistas llegasen al recinto. Pero el cordón de antidisturbios se mantuvo durante casi tres cuartos de hora más. Fuentes de los cuerpos de seguridad no explican las razones de esta medida –que a la larga fue la que provocó un tapón monumental– porque consideran que no es una razón "de interés" para el público y que genera "debates innecesarios". Todo era parte, explican, del operativo para garantizar la seguridad. La barrera policial permaneció activa, al menos en la calle Ricardo Vázquez Prada, hasta las 20.45, quince minutos antes del comienzo del duelo.

La cita congregó a 28.123 espectadores. Tres días después del derbi, estas inusuales circunstancias provocaron cruces de acusaciones veladas entre las tres partes implicadas en la polémica: Delegación del Gobierno, el Oviedo y el Sporting. Muchos aficionados oviedistas exigieron explicaciones al club, que anteayer pidió disculpas, aunque aseguró que cumplió "escrupulosamente" con su responsabilidad de acuerdo con lo pactado en el protocolo. Incluso varios hinchas reclamaron a Martín Peláez, presidente del Oviedo, que hubiese solicitado el aplazamiento del partido, algo que la Federación no contempla "salvo por causas de fuerza mayor".

La reunión con la Delegación, sin fecha por la cumbre de Orlegi en Texas La reunión prevista por la Delegación del Gobierno con el Real Oviedo y el Sporting para dirimir el asunto del dispositivo del derbi, el cual provocó aglomeraciones masivas en los aledaños del Carlos Tartiere, no se podrá celebrar hasta final de mes. Delegación del Gobierno tenía previsto convocar el encuentro el viernes por la mañana para tratar de que los incidentes acontecidos el sábado no se vuelvan a repetir. Sin embargo, la fecha del encuentro nunca se hizo oficial, aunque esa era la idea de Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias. Pero el viaje de la directiva del Sporting a Texas (Estados Unidos) complica que el conjunto rojiblanco pudiese acudir a la cita. Los principales responsables de la entidad rojiblanca, tanto ejecutivos como deportivos, se encuentran participando en la cumbre anual de Orlegi Sports, grupo propietario del Sporting, que se celebra en la localidad texana de San Antonio. Por ello, desde la Delegación del Gobierno han tomado la decisión de buscar otra fecha para la cita, a la que deberán de acudir ambos clubes, y que se prevé sea a finales de este mes.

