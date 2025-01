Calleja desvela los planes del mercado del Oviedo: “Con De la Hoz y un defensa tendremos garantías en la segunda vuelta”

Javi Calleja afronta el duelo ante el Cartagena convencido de las posibilidades de los suypos ante un conjunto en problemas.

Lesionados. “Braat se hizo daño en los dedos pero está mejor. El resto no hemos podido recuperarlos, a ver la semana que viene. Fede va en sus plazos, más lento. Seoane parece que las pruebas son buenas y la semana que viene se reincorporar, igual que Santi. Rahim hay que ver las molestias para ver si en 10 días ya puede estar”.

La salida de Del Moral y la llegada de De la Hoz. La salida era la opción que más nos interesaba a todas las partes. Hablando con él quería tener más minutos, disputó pocos partidos y es joven. Le conviene salir y jugar. Necesitamos jugadores con más empaque, experiencia, con ese rol defensivo claro. Si llega César, como tenemos todos pensado, reúne esas características”.

Lateral derecho. “Lo tememos claro. Se siguen a varios jugadores y el perfil es otro jugador que tenga experiencia, que nos dé a nivel ofensivo, que abra el campo, con recorrido pero que sea bueno en duelos. Con Oier y Lucas es una posición que buscamos regularidad”.

Fichajes. “Si llega De la Hoz y un refuerzo en defensa sería suficiente para afrontar la segunda vuelta con garantías”.

Dotor. “Esta semana ha entrenado muy bien, con alegría, involucrado. Está más cerca de quedarse que de salir. Puede aportarnos. No me ha dicho que se quiera ir. Está haciendo bien las cosas. Puede entrar en la rotación. Van pasando los días y no hay noticias, y está entrenando bien”.

Rol de Colombatto. “Los jugadores del medio menos Sibo rinden mejor, más cómods, más adelantados: Colo, Seoane, Cazorla, Dotor... Al lado necesitan perfiles como César o Sibo, aumentan sus virtudes, como la llegada al área rival. Que no tengan que venir tanto en la construcción y puedan apretar en campo contrario”.

Derbi. “Salí contento con la actitud del equipo, todos los que jugaron y los que estuvieron fuera. Es la base. Es un partido diferente a todos. Ahora tenemos 20 más, 60 puntos en juego. Lo que hablé con los capitanes es mantener en un contexto diferente esa mentalidad, si logramos ese carácter competitivo, el fútbol lo tenemos. El otro día mos pudo el estado emocional un poco, ese momento teniamos que haber bajado pulsaciones y centrarnos en lo que requería el partido”.

Los números de la segunda vuelta. “Va a estar parejo a los números de la primera. Las segundas vueltas suelen ser extrañas , los de abajo cada partido es una final. Los equipos responden y cuestan más, en puntos estará parecido a como fue la primera”.

Hassan. "Cuando ha jugado desde el banquilo lo ha hecho bien. No para de crecer. Es de los que no suelen verse en el fútbol. Es diferencial cuando encara, es vertical, consigue que defiendan 15 metros más atrás. Son condiciones innatas. Tiene que elegir bien, y lo está haciendo cada vez mejor”.

Análisis futbolístico del derbi. “Me gustó cómo defendió cada duelo en las segundas jugadas, cómo lográbamos volver rápido y no dar continuidad al rival en el juego directo. Lo defendimos bien. La gestión del balón tras ello no me gustó. Nos hacíamos con la posesión, estábamos juntos. Pero una vez con el balón teníamos que haber circulado el balón mejor. Salir de la zona donde recuperábamos y no aprovechamos la posesión, sobre todo en la primera parte.

Análisis del Cartagena. “Nos informamos, preguntamos, vemos sus últimos equipos. Liuismi Loro ha sido jugador suyo, le conoce. Cambia totalmente el informe de lo que nos vamos a encontrar. Es un partido en el que no sabes lo que te vas a encontrar, la propuesta de Jandro era de control de balón, más asociativo y ahora creo que habrá un orden más compacto, que te ceda más la iniciativa. Es un equipo que está en descenso y cuando peleas por un objetivo así hay un momento que conectan y empiezan a sacar puntos y creer”.