Hassan: "Es el derbi en el que mejor ambiente he visto"

Haisem Hassan recibió ayer en El Requexón el premio Mahou al mejor jugador del Oviedo en diciembre. Lo hizo después de ser el jugador más destacados de los azules en el derbi ante el Sporting, ante el que hizo el primer tanto.

Un derbi con sentimiento. "Era el cuarto derbi que vivía y fue en el que mejor ambiente he visto. Me encantó. Los futbolistas soñamos con jugar este tipo de partidos. Nuestra afición estuvo increíble. Ojalá poder jugar más partidos con este tiempo de ambientes. El recuerdo irá conmigo siempre".

La lectura del choque. "La primera mitad fue cerrada, con pocas ocasiones, muchos duelos. Sabía que entraría pronto, pero no me imaginé que fuera al descanso. El míster había charlado conmigo y me dijo que en el primer tiempo sería difícil desplegar mi juego. Me comentó que en la segunda parte habría más espacios y las defensas estarían cansadas. La táctica del míster fue buena porque a los 3 minutos marqué. Al descanso me dijo que Cote tenía amarilla, que tenía que aprovecharlo".Su aportación. “El Oviedo me fichó para ser diferencial y aportar en ataque. Tengo que trabajar para meter un gol, luego ir a por el segundo y el tercero. Estoy satisfecho con mi partido. Después del gol nos hemos metido muy atrás. Tenemos que seguir cuando nos meten un gol, debemos ser ambiciosos. Después de este partido me dan ganas de seguir trabajando y hacer más partidos como este”.

Suplencia. "No me frustra ser suplente, intento ayudar. No me gusta estar en el banquillo, pero tenemos un equipazo, una gran plantilla, y cada uno que juega lo hará bien. Si puedo ayudar estaré encantado de la forma que sea. Estoy satisfecho con mi juego de los últimos meses, así que no me frustro por nada. Estoy contento".La celebración del gol. "Fue un momento de euforia. Con todo el estadio loco, abrazándose unos con otros y todo el equipo muy contento. Irá conmigo toda la vida. Lo de llevar el dedo a la boca es un gesto que me gusta, que comparto con amigos. Ya lo hacía anteriormente. No es contra nadie en particular. Ahora sí estoy bien y veo que a la gente también le gusta; me da confianza".El Cartagena. "Hay que pasar página. Llegan con una mala racha y han cambiado el entrenador, pero juegan en casa y es el primer partido del 2025 en su campo, seguro que tienen ganas de mostrar una nueva cara ante su gente".

