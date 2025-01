Al Oviedo le encajan todas las piezas: la salida de Del Moral da para dos fichajes

La primera pieza del rompecabezas del mercado invernal ya está encajada y el Oviedo hizo ayer por la tarde oficial la cesión de Alberto del Moral al Córdoba por lo que resta de temporada. A continuación, llegarán las demás. De forma inminente, la llegada de César de la Hoz, al que se espera en Asturias en cuanto dé forma a su desvinculación del Valladolid. Y habrá que esperar algo más, y seguir peleándolo un poco, por el fichaje de Nacho Vidal, el pretendido para el lateral diestro. Eso sí, los números ya cuadran y según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA el Oviedo podría inscribir a De la Hoz y Vidal sin necesidad de que salga otra futbolista siempre que cierre ambas operaciones en los términos negociados hasta ahora.

Para poder darle una mano de pintura a la plantilla, el primer paso era el de liberar masa salarial, algo que ahora ha logrado con la salida de Del Moral, que buscará en Córdoba los minutos de los que no ha disfrutado hasta ahora en el Oviedo.

La apuesta de la dirección deportiva por el pivote fue importante el pasado verano. Tanto, que le firmó por 3 temporadas. Por eso, en el presente mercado solo se ha planteado la opción de un préstamo, con la intuición de que aunque esta temporada no haya sido sencilla para Del Moral en Oviedo sí podría aportar en el futuro. Córdoba, creen en el club azul, le vendrá bien para sumar kilómetros en la categoría y ganar más poso.

La salida de Del Moral se hizo oficial una vez que el acuerdo con De la Hoz es total. Firma el pivote por la presente temporada y la siguiente y el anuncio será público en cuanto se desvincule del Valladolid, club con el que solo ha participado en la Copa del Rey esta temporada. Con su llegada, Calleja gana en experiencia en una posición, la de pivote posicional, que ha dado muchas vueltas esta temporada y en la que en los últimos tiempos parece asentado Kwasi Sibo. De la Hoz está llamado a pelear por el puesto con el ghanés, con el añadido de que en ocasiones puntuales también podría actuar en el centro de la defensa.

Los planes del club en este mercado no se detienen en De la Hoz. El equipo necesita un zaguero, un lateral diestro a poder ser. Y el nombre apuntado desde hace semanas es el de Nacho Vidal, 29 años, sin minutos en Osasuna y que resolvería, a priori, los problemas detectados en la posición en lo que va de campaña.

La situación con Vidal no ha cambiado en los últimos días. El jugador quiere jugar en el Oviedo pero falta el ok de Osasuna. Su director deportivo, Braulio, no ha querido negociar con los rojillos inmersos en dos competiciones -hoy juegan los cuartos de final de la Copa ante el Athletic- y ha remitido a los interesados a dialogar más adelante. Las sensaciones desde el club azul son buenas, no obstante, y se confía en que la operación acabe llegando a buen puerto.

La llegada de Vidal encaja en los límites del tope siempre que Osasuna no ponga problemas a la propuesta azul. Es decir, podría encajar su llegada sin la necesidad de que salga otro futbolista, aunque la intención del Oviedo sigue siendo la de dar salida a Carlos Dotor en estas dos semanas de mercado y liberar su costoso sueldo.

Suscríbete para seguir leyendo