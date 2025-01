Aarón relata las claves de su parada salvadora en Cartagena: "No quería comérmela por mi palo y cuando vi que agachaba la cabeza..."

Parecía un partido tranquilo, a pesar del corto resultado. Pero el Cartagena tenía una. Solo una, pero clara. Gastón Valles buscó la escuadra con un lanzamiento que sorteó la barrera, pero hacia allí voló Aarón Escandell para mantener la ventaja. Una mano firme que aseguró tres puntos de oro. "Puntazos", como los define él ante las preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, único medio desplazado a Cartagena.

Conclusiones del partido.

"Para mí, son muy positivas. El planteamiento ha sido un poco más espeso, con control pero con ida y vuelta. Pero controlado, porque dominamos todo el partido. En la segunda parte tuvimos más el balón pero nos faltó materializar. Pero creo que en líneas generales hemos estado bastante bien".

Cambio de mentalidad tras el derbi.

"Depende de cada persona. Pero hemos hablado toda la semana de que era un partido trampa, que piensas que por ser ante un rival en descenso ya se deja ir y nada más lejos de la realidad. Hay que respetar a todos los equipos y hay que sacar la motivación, más aún en este tipo de partidos. Si queremos hacer algo bonito y soñar con algo grande estos partidos son los que hay que afrontar con más motivación. Hemos dado un paso adelante y son tres puntazos".

La falta de Gastón.

"Coloqué la barrera de manera que tapara a un lanzador zurdo y a uno diestro, pero según cogió el balón tenía claro que tiraría Gastón. Pero tampoco quería anticiparme, ceder mucho espacio y comérmela por mi palo. Cuando vi que ya agachaba la cabeza ya di un pasito y me impulsé. Intenté llegar, y así fue. Es mi trabajo. Alemão tiene que marcar goles, Portillo dar asistencias y yo pararlas cuando pueda. Si todos ponemos de nuestra parte saldrán mejor las cosas".

Intervenir en un choque tan destemplado.

"Todas las acciones son difíciles, pero hoy era complicado. Llovía, hacía frío, tienes que tener concentración, estar metido en todo momento. Cuando menos te lo esperes te toca intervenir. Tienes que tener concentración y saber leer el partido. Cuesta un poco más en los partidos en los que estás menos activo".

Puerta a cero otra vez.

"Sí, estuvimos cerca la semana pasada en el derbi… Me jodió mucho el gol del derbi. Toco el balón, pero… Estuve fastidiado. Pero ahora volvemos a la puerta a cero y es algo muy positivo para todos".

De la Hoz.

"Se ha visto en su estreno. Ha salido y nos ha dado duelos aéreos, tener el balón, saber cuándo jugar hacia adelante, segundas jugadas, buena colocación y coberturas… Jugó sin haber entrenado y se ha visto lo que puede aportar. Es un jugador consagrado, con dos ascensos y experiencia en Primera. Bienvenido a la causa en la que estamos peleando todos esta temporada".

Cómo le van las cosas esta campaña.

"La experiencia está siendo mucho mejor de lo que esperaba. Todo ha sido muy positivo desde que fiché por el Oviedo: compañeros, entrenador, club… Pero sobre todo la gente. Ver cómo nos apoya, cómo se engancha a pesar de tener malas rachas. Lo que más me impactó es el oviedismo, cómo se vive. Vas por la calle y ves camisetas del Oviedo, no de otros equipos. Eso me impactó muchísimo porque no suele verse en otros sitios"..

¿Camino del mejor año de su carrera?

"En Cartagena hice un gran año, fue mi trampolín, pero siempre se puede mejorar. Ves goles encajados por partidos jugados y no son los mejores números, pero influye que recibimos muchos goles en choques concretos, por momentos clave. No hay que mirar eso, sino a final de temporada donde está el equipo. Eso es lo principal. Prefiero que me metan 50 goles y lograr un objetivo bonito que recibir 12 y que me den un trofeo. Lo firmo".

