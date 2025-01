Alberto Martínez, expreparador físico del Oviedo, en una nueva aventura foránea: "En Catar se vive mucho el fútbol, pero el Tartiere es único"

Alberto Martínez (Oviedo, 1985) acumula, a pesar de su juventud, suficiente experiencia en el mundo del fútbol –dentro y fuera de España– como para escribir un libro. Tras foguearse en países como Tailandia o Irak, llegar al primer equipo del Oviedo de la mano de Rozada y asentarse en el fútbol profesional con Ziganda, ahora el asturiano afronta otra aventura diferente, esta en Catar, en el Al-Khor, con Nafti como técnico.

¿Cómo le va por Catar?

Muy bien, a gusto, hace más de 3 meses aquí y muy adaptado.

¿Cómo acaba allí?

Ya había estado en el extranjero, muy buenas experiencias para mí. Y tras 8 años en España me apetecía salir fuera y surgió esta posibilidad, no me lo pensé.

¿Cómo va el Al-Khor?

Va mejorando. Es un club histórico, el más antiguo de Catar, pero también somos un conjunto recién ascendido. El objetivo es mantenernos en Primera, venimos de ganar recientemente al líder y estamos cada vez más cerca de poder salvarnos.

De Ziganda a Nafti.

Son entrenadores con personalidad muy diferente. Con Ziganda pasé 4 años maravillosos, con un gran recuerdo. Es un entrenador top. Y con Nafti nos estamos conociendo pero es muy fácil en el día a día, tiene mucha energía y confianza en mí. Hemos congeniado.

¿Qué nivel tiene el fútbol catarí?

El nivel de la Liga es mejor de lo que me esperaba. Todos los equipos cuentan con 5 extranjeros que son futbolistas de nivel. Además, han nacionalizado mucha gente y son jugadores que han crecido en los últimos años. En líneas generales el nivel de la Liga es buena.

¿Qué destacaría del futbolista catarí?

Técnica y físicamente hay jugadores con nivel y quizás es el aspecto táctico donde se ve la diferencia respecto a España.

¿Qué tienen de especial los catarís desde el punto de vista físico?

Diría que en líneas generales cuentan con una gran capacidad aeróbica, son resistentes, con piernas para hacer muchos kilómetros, pero no tan veloces como en España.

¿Cómo es la vida al margen del fútbol allí?

La vida es muy tranquila, es buen sitio para estar con la familia. Estamos en invierno, con 23 o 24 grados, con sol. Se está muy a gusto.

¿Se vive mucho el fútbol?

A los estadios no va mucha gente, pero sí hay mucho seguimiento por televisión, también en las redes sociales. Pero está lejos de los ambientes que podemos vivir en España, como el que se ve en el Tartiere , que es único.

Cuente alguna anécdota de las que ha vivido fuera de España.

Recuerdo una situación muy extraña en Tailandia, antes del primer partido, que era la Supercopa de allí. Habíamos preparado la cita a conciencia, con una pretemporada al detalle en Japón. Era un partido muy importante. Justo antes de salir, llega el dueño del club con cajas de donuts para que los jugadores salieran al campo con energía. Yo no sabía dónde meterme.

¿Cómo ve al Oviedo?

Lo veo bien, un equipo serio, ordenado, fiable, con futbolistas de calidad. Hay muy buena plantilla, con variantes de medio campo hacia adelante. Somos aspirantes a todo.

¿Apuesta por el ascenso?

Confío en subir, por supuesto. Es muy dura la Segunda División, se pasa por muchas etapas, pero tengo confianza absoluta en que el Oviedo pelee hasta el final por el ascenso.

¿Cómo vio el derbi?

Solo en casa, son dos horas más y era tarde para verlo fuera. Fue el típico derbi, con más tensión e intensidad que juego. Fue una pena que se nos escapara porque lo tuvimos a punto.

Si pudiera elegir quién marca el gol del ascenso..

Para todos los oviedistas, si Santi fuera el que marca ese gol sería mágico. Sería la manera de cerrar el círculo y un colofón a su carrera. Si no es él, me encantaría que fuera Lucas, lleva toda la vida en la casa y sería bonito que lo marcara él.

