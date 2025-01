De la Hoz, llegar y besar el santo: firmar, jugar y, ahora, a la titularidad

En las horas previas al choque de Cartagena, el del pasado viernes, una preocupación mantenía alerta a Javi Calleja: saber si podría contar con César de la Hoz. El fichaje estaba anunciado, el futbolista viajó con el grupo pero faltaba el último trámite, algo engorroso en ocasiones, el de que LaLiga validara la contratación y diera el ok definitivo. Todo estaba encarrilado, pero siempre hay esa sombra de duda que inquieta hasta que la patronal dio el visto bueno. Con la noticia, después de una serie frenética de llamadas entre el club y LaLiga, Calleja respiró aliviado. De la Hoz es una petición del entrenador y un futbolista llamado a ser importante.

No tardó en demostrarlo Calleja. La tramitación de su salida de Valladolid, donde rescindió el contrato de los meses que le restaban, retrasó el anuncio de su contratación algún día más de lo esperado, y eso hizo que el cántabro no pudiera entrenarse con sus compañeros. Tampoco le importó a Calleja, que no lo dudó a la hora de incluir su nombre en la lista de 21. Las bajas en el medio (lesionados Cazorla y Seoane, y Del Moral ya en el Córdoba) también le ayudaron a tomar la decisión.

De la Hoz se estrenó con la camiseta del Real Oviedo a los 81 minutos de juego para relevar a un Sibo exhausto tras su despliegue y amenazado por la amarilla de la primera mitad. Estaba el partido con pinta rara. Dominado por el Oviedo en el juego, abierto en el marcador, con el Cartagena en apariencia entregado pero capaz de soltar algún zarpazo a la desesperada (la falta de Gastón como ejemplo…). Y De la Hoz entró en el campo para aportar temple y presencia física.

Esos 9 minutos más el añadido fueron solo una pequeña muestra de lo que puede dar. Siete toques de balón, seis pases –cinco de ellos con éxito– y una intercepción de balón. Y, lo que no muestran las estadísticas, una presencia sobre el terreno de juego que da tranquilidad a sus compañeros. "Será fundamental cuando necesitemos temple y tablas, a él no le pesa. Es un jugador hecho y conoce la categoría", le ensalzó Calleja cuando finalizó el encuentro. Aarón Escandell le siguió en una línea similar: "Se vio en su estreno. Nos puede dar duelos aéreos, tener el balón, saber cuándo jugar hacia adelante, dominio de las segundas jugadas, colocación y coberturas… Es un jugador consagrado".

La confianza ciega del entrenador se suma a una circunstancia importante tal y como está de mermado el centro del campo: la amarilla vista por Sibo es la quinta y se perderá el choque del domingo ante el Castellón en el Tartiere. Pierde Calleja a su pivote posicional, clave hoy por hoy en la búsqueda del equilibrio y en el amplio catálogo que ofrece su plantilla solo De la Hoz parece encajar con el rol asignado. Así que lo lógico, si no hay infortunios esta semana, es que el cántabro se estrene en la titularidad ante el Castellón, con lo que Calleja podría seguir dando vuelo a Colombatto y Portillo –dos de los destacados en Cartagena– como interiores, con más libertad para llegar a posiciones de ataque.

Inquietud con el estado de Hassan La baja de Sibo puede no ser la única añadida al choque del domingo. Haisen Hassan abandonó el terreno de juego con molestias y está pendiente de pruebas que releven si padece algún tipo de lesión. La sensación es que podría perderse el choque ante el Castellón en busca de no arriesgar en un momento de la temporada en el que las lesiones no le están dando tregua al Oviedo.

