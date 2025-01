Liberar un costoso sueldo sin importar el destino posterior: así es la postura del club azul con el "caso Dotor"

La noticia del interés del Sporting en la incorporación de Carlos Dotor causó revuelo el fin de semana en la expedición del Oviedo desplazada a Cartagena, y que regresó con una victoria sufrida bajo el brazo. Pero al margen de comentarios varios, el hecho de que el eterno rival esté interesado en el futbolista no altera los planes del Oviedo respecto a la ruta marcada.

Así lo revelan fuentes del club a LA NUEVA ESPAÑA: el Oviedo busca la rescisión de la cesión del centrocampista y quiere que esta sea cuanto antes. Lo que luego decidan el Celta y el futbolista con su futuro es un asunto en el que el club azul no puede ni quiere meterse.

Dotor fue una apuesta ambiciosa el pasado verano, pues el club carbayón se comprometió a abonar el 50% de una ficha que es importante en Primera División. Lo hizo confiando en lo que había mostrado en la cantera del Real Madrid, donde categoría a categoría se había convertido en una de las referencias. La apuesta fue de la dirección deportiva de la mano del Grupo Pachuca: todos pensaban que Dotor podía desquitarse en Oviedo de su mal año, el primero en el fútbol profesional, en Vigo.

Pero la realidad ha sido muy distinta a la diseñada. Dotor empezó el curso con la vitola de titular, aprovechando que Cazorla, Colombatto y Seoane, los centrocampistas llamados a mandar en la medular, no habían completado la pretemporada con el grupo. Pero no tardó Calleja en prescindir del madrileño, en busca de un centro del campo que, de primeras, le trajo muchos quebraderos de cabeza.

Esa falta de confianza inicial ha terminando derivando en unos meses de ostracismo, con alguna lesión mediante, y mensajes algo contradictorios sobre el futuro del futbolista en el Oviedo, al menos desde los micrófonos. Porque de puertas hacia dentro, la idea del club ha sido siempre la de separar los caminos, como incluso reconoció Marco Garcés, director de fútbol del Celta, a finales de noviembre, cuando explicó en una entrevista en As que el Oviedo le había llamado para plantear la rescisión de la cesión.

Hay un elemento deportivo, Dotor no cuenta para Calleja y no juega desde el empate en Albacete el pasado 10 de noviembre para sumar solo 189 minutos, pero también pesa el factor económico. El Oviedo liberaría espacio en el tope (habrá que ver cuánto de lo que le queda por pagar es perdonado), aunque también hay que subrayar un factor importante: en los planes del club azul sería posible incorporar a Nacho Vidal aunque Dotor finalmente no saliera.

No obstante, el ahorro sería interesante, más aún teniendo en cuenta el rol tan secundario que está desarrollando un futbolista en el que se tenían puestas muchas esperanzas y que, por unas cuestiones u otras, no ha terminado de cuajar en el proyecto del Oviedo.

Así el planteamiento del club azul pasa por cancelar la cesión, y hacerlo cuanto antes para que el ambiente no se enturbie aún más. Lo que haga después el futbolista con su futuro es algo en lo que el Oviedo no se mete, y deja en manos del centrocampista y el Celta. Aunque sea con un desenlace tan morboso.

Suscríbete para seguir leyendo