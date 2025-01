De la Hoz, la balanza de Calleja, ya luce como azul: "Quiero sentirme futbolista de nuevo"

"Es un jugador que debutó antes en un partido que en un entrenamiento", expresó Agustín Lleida, director general del Oviedo a modo de presentación de un futbolista nuevo que no lo es tanto. De la Hoz dejó detalles sobre el césped de Cartagonova el pasado viernes, donde disputó siete minutos, y ahora, con una semana de entrenamientos, apunta a la titularidad. La baja de Sibo le empujaría al once. El pivote, procedente del Valladolid, fue presentado ayer ante los medios y expresó sus primeras sensaciones a su llegada a Asturias.

"Vengo a un buen proyecto que me ayudará a seguir mi carrera. Estoy muy contento por la acogida y por haber debutado ya y, sobre todo, por hacerlo con victoria", dijo como primera aproximación De la Hoz. Para el pivote, que dice haberlo tenido "claro" desde que recibió la oferta, la propuesta azul le ofrecía la posibilidad de "sentirme futbolista de nuevo, de que se me dieran oportunidades, después de una situación complicada en Valladolid".

De la Hoz explicó durante su intervención cómo había pasado sus primeros días como futbolista del Oviedo. "Me encontré bien en el debut, quedaban pocos minutos de juego y no había mucha exigencia. Y ahora me toca ponerme bien físicamente. Entrenando duro y con partidos se irá consiguiendo", explicó antes de subrayar la importancia de Calleja en su incorporación: "Ha sido clave. Conoce bien la categoría, y ha confiado en mí, me ha hablado de mi rol de pivote defensivo, que dé equilibrio y contundencia y ayude a los defensas. Y en la salida de balón me dice que ayude porque tenemos una forma de jugar que esa faceta es muy importante". Sobre el reto al que se enfrenta con el Oviedo, el cántabro expuso que "esto es la Liga ‘hipertensión’, como dicen, y es muy bonita de seguir. He visto varios partidos del Oviedo esta temporada y me ha gustado. Es un equipo fuerte y eso ha decantado que pueda estar aquí. A mí me gusta un estilo de juego y se adapta bien a este Oviedo. Es importante para mí estar en un equipo en el que me siento cómodo, con un míster y compañeros que son del mismo perfil".

Por último, quiso el centrocampista destacar el rol que tuvo uno de sus nuevos compañeros, Francisco Portillo, con el que coincidió en el Almería, como clave en su perfecta aclimatación: "Fue importante su figura porque desde el primer momento me habló muy bien de la ciudad y del equipo. Y me da el empujón y se lo agradezco porque me ayuda a acoplarme".

