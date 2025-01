Nacho Vidal y algo más: estos son los planes del Oviedo en lo que queda de mercado de fichajes

Nacho Vidal es el segundo, pero puede que no sea el último fichaje. El Oviedo anunció ayer la deseada contratación del lateral una vez que Vidal se desvinculó de forma definitiva de Osasuna, perdonando parte del salario que le correspondía hasta junio. Calleja y la dirección deportiva respiran aliviados con una operación que consideraban básica en los planes de la segunda vuelta. Pero nadie descansa del todo. Porque el Oviedo permanece atento al mercado por si se da alguna opción interesante que se ponga a tiro de aquí al 3 de febrero, cuando se cierra el plazo.

Vidal se compromete hasta 2027 y en el club azul lo celebran como si de un triunfo más se tratase. Reforzar el flanco derecho era una necesidad básica. "Veíamos algo de desajuste y nos faltaba nivel competitivo", indicó Roberto Suárez, director deportivo, en la presentación de César de la Hoz. Y ahora, el equipo debería crecer.

Fue precisamente en ese acto en el que Suárez reveló algo que se intuía, que el Oviedo no da por cerrado del todo el capítulo de fichajes, aunque dependerá que llegue otro futbolista, principalmente, de que haya capacidad económica para ello.

"El mercado ha avanzado según cómo hemos ido planificado y evolucionando. Hemos detectado dónde había carencias y podíamos avanzar. Con Nacho estaremos equilibrados y además estaremos atentos si surge alguna opción de equilibrar la plantilla", indicó Suárez. "Hay lesionados, por eso puede haber dudas... Y no queremos estar mermados. Estamos atentos, pero depende del límite y de que se den situaciones de jugadores que pueden mejorarnos", abundó.

El director deportivo, que explicó que la cesión de Jaime Vázquez a otro club para competir "está en valoración", dio más detalles sobre lo que queda de mercado: "Si aparece un jugador que nos mejore cualquier línea del campo y económicamente y contractualmente se ajusta ahora y de futuro se puede dar. No podemos hipotecar el futuro. Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. Estamos atentos a cosas".

Y siguió Suárez: "Por cómo se ha ido desarrollando el equipo vimos que necesitábamos más equilibrio en el medio, control de transiciones ofensivas y defensivas, y si el jugador tiene experiencia además nos da un plus en momentos de estrés sería muy bueno. De lo que rastreamos, teníamos claro que era César (De la Hoz) o no sería posible unificar todo eso en un jugador. Buscamos ese futbolista". Y añadió: "Detectamos lesiones de jugadores y que de faltar algunos futbolistas propondríamos otro estilo, pero necesitamos más juego, independientemente de que nos falte algún futbolista por lesión".

El tope salarial es ahora el obstáculo para que encaje otra pieza, por eso la cancelación de la cesión de Dotor con el Celta -con el Sporting al acecho- sería básica para firmar otro futbolista.

La oportunidad azul.

La emoción embargó el último día de nacho Vidal como futbolista de Osasuna. Fue despedido en Pamplona en un acto en el que le acompañaron el presidente de Osasuna Sabalza y el director deportivo Braulio. Este último dijo de Vidal que "le conozco desde los 14 años y siempre lo he querido llevar a todos los equipos en los que he estado. Ojalá todos los que vengan puedan tener la misma trayectoria que ha tenido Nacho". El nuevo jugador azul expuso las razones de su marcha: "Desde la lesión que tuve en mayo de 2023 las cosas no me han ido bien en lo deportivo; soy consciente. No he podido jugar todos los minutos que me hubiese gustado y el futbolista siempre es ambicioso y se quiere sentir importante. Acabo contrato en unos meses aquí y se me presenta una oportunidad buena para mí".

Vidal se entrenará hoy con el Oviedo y apunta a ser la gran novedad para el choque del domingo ante el Castellón.

