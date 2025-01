Calleja analiza el mercado y revela la posición a reforzar: “La exigencia es máxima”

El Real Oviedo ya prepara el choque del domingo (16.15 horas) en el Tartiere. Javi Calleja analizó el partido ante el Castellón y la situación del mercado de invierno.

Contra el Castellón, en el chasis. "Perdemos a algunos jugadores y vienen otros. Esto es fútbol. Empezamos con todos disponibles y estamos en un momento en el que se juntan bajas y sanciones. Son seis o siete los que no van a poder disputar este partido. Que seis recuperen lo antes posible, pero ahora solo pienso en los que pueden jugar. Darán un nivel muy bueno".

Nacho Vidal, el nuevo fichaje. "La primera toma de contacto con Nacho Vidal ha sido positiva, le he visto con hambre. Viene de entrenar con normalidad y ha jugado algún partido. Tenemos que ver cómo se encuentra, ya tomaré la decisión si juega de inicio o no. Con De la Hoz, lo mismo. Se le ve que entiende muy bien el juego y durante esta semana entrena con normalidad, es uno más".

El lateral derecho. "Nacho es un jugador que seguíamos de hace tiempo y te da en las dos fases un rendimiento muy alto. Ofensivamente llega de forma continua y es muy profundo. Para el juego de amplitud es fundamental. Además es muy bueno en duelos. Es rápido y es completo. Nos va a dar mucho, como nos ha dado Luengo. El vasco era mucho más constante a nivel defensivo. Con Lucas está más que cubierto el lateral derecho. La polivalencia de Oier nos permite afrontar los partidos de muchas maneras".

El parte médico. "Las bajas las lamento, y más cuando se producen en un momento como el que estaba viviendo Hassan. Es lo que tiene este deporte. Es lesivo y están expuestos a este tipo de situaciones. Pienso en quien tiene que jugar ahora. A veces ha jugado Chaira por la derecha, el propio Portillo puede jugar por fuera, Moyano, Paulino... Para mí depende mucho del lateral".

El rival. " Entrenador nuevo, tiene su propia idea y manera de entender el juego. No espero grandes cambios. Es una línea continuista, siendo un equipo valiente buscando el balón para crearnos ocasiones. Tenemos la experiencia de que será un partido que nos va a llevar al límite".

El partido de ida. "Nos pusieron en apuros. Tienes que estar muy fino, tus momentos. Van prácticamente al hombre durante todo el partido. Hay que buscar superioridades. Las asociaciones tienes que ser rápidas y precisas. Hay que aprovechar las individualidades para ganar al par".

El culebrón Dotor. "Hasta que no se produzca ningún movimiento los trato como lo que son. Si tienen que ir convocados lo irán. En los entrenamientos no ha habido ninguna queja en el trato. Son profesionales y están ayudando en el día a día. Veremos si se producen esas salidas. Va a entrenar. No ha habido ningún movimiento definitvo. Si sigue igual irá convocado".

El mercado de fichajes. "La exigencia nos la marcamos nosotros. Es máxima. Nosotros buscamos estar siempre arriba para pelear por objetivos importantes. Queremos volver a soñar con ascender a Primera. Para eso tenemos que tener a los mejores jugadores posibles. Por mi parte estoy muy contento".

La posible cesión de Jaime Vázquez. "Jaime es un jugador que viene haciendo las cosas muy bien. Se viene que tiene un gran margen de mejora. A medio largo plazo puede llegar a ser muy importante para el Oviedo. Necesita jugar. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para traer a Nacho y tenemos a Oier para regresar al central. Además tenemos canteranos para cubrir el puesto de central. Ahora tiene que haber un acuerdo entre todas las partes. Necesita tener minutos".

Posición a reforzar. "Hasta que no se cierren las salidas, tenemos que estar pendientes de todas las posiciones. No es traer a uno por traer. Hay que estar pendiente y ver qué jugadores hay en el mercado que puedan subir el nivel. En función de todo lo que se está produciendo, habrá que ver si necesitamos algo en la fase ofensiva, que tengan llegada. Alguien que aporte del centro del campo hacia adelante".

La evolución de Cazorla. "Cazorla no puede estar para este partido. La evolución está siendo buena, pero parece que las cosas van rápido y a veces se frenan. Hay que tener la cabeza fría porque a veces aceleramos y lo podríamos perder a final de temporada. No hay que forzar teniendo demasiada prisa. Cuando estemos convencidos de que es el momento, empezará a hacer ejercicios más intensos. Va bien".

El medio del campo ante el Castellón. "Colombatto jugará sí o sí. Tenemos a Cardero y a Portillo. Podemos incorporar a alguien del filial. Queremos un centro del campo que cree fútbol y que tenga equilibrio. Tenemos que tener jugadores que nos ayuden en ataque pero ayuden en defensa".