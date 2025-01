Nacho Vidal habla por primera vez como jugador del Oviedo: "Quiero que se me recuerde como creo que se me va a recordar en Pamplona"

El Oviedo ha recibido a Nacho Vidal con los brazos abiertos y el jugador no puede estar más feliz. De hecho, el lateral derecho no ha tardado en demostrar su entusiasmo por esta nueva etapa. En una entrevista concedida al club, Vidal ha compartido sus primeras impresiones desde su llegada a un vestuario muy bueno: "Estoy seguro de que vamos a vivir momentos muy bonitos", dijo.

"Ayer le contaba a mi familia que ya consideraba que había sido una buena decisión, pero cuando conocí el estadio, a mis compañeros y respiré un poco el ambiente de este club, me di cuenta de que de verdad lo era", confesó Nacho. "Estoy seguro de que vamos a vivir momentos muy bonitos". Vidal llega con la experiencia de Osasuna y un ascenso a Primera, pero también con humildad. "El Nacho Vidal futbolista es una cosa y el Nacho persona es otra. A veces se nos encasilla mucho en lo que se ve por televisión, pero al final lo que suma en el día a día es la persona. Trato de siempre intentar ayudar a mis compañeros, aportar y estar cerca de todo el mundo", explicó. "Eso me genera mucha tranquilidad y creo que la gente lo valora".

El lateral derecho también habló sobre su vida fuera del fútbol. "Siempre estoy intentando pelear contra esas etiquetas que nos ponen sin conocernos realmente. Al final somos personas: hijos, hermanos, padres, con hobbies más allá del fútbol. En mi caso, estudiar una carrera, un máster, leer... me saca de esta burbuja, me ayuda a tener los pies en el suelo. Es importante tener una vía de escape y hacer vida con gente fuera de este mundo".

Además, Vidal dice haberse enamorado de Oviedo desde su llegada. "Bretones ya me dijo que era un sitio espectacular, donde se come muy bien. Yo soy muy sibarita con esto de la gastronomía, y lo primero que vi al llegar fue ‘Capital Gastronómica 2024’. Ahí ya me habéis ganado", dijo entre risas. Además, destacó que "es un club muy familiar, muy parecido a Osasuna, y una ciudad que respira fútbol".

Consciente de las ganas de ascenso, Vidal dijo que "en Osasuna, una de las claves de las buenas temporadas que hicimos fue que el vestuario era una familia. Mi trabajo al llegar aquí es trasladar eso. Ya sé que hay un muy buen vestuario, pero hay que seguir aportando en ese sentido. Quiero que se me recuerde como creo que se me va a recordar en Pamplona: como una buena persona, un tipo trabajador, llano y normal. Creo que es el mayor halago que me pueden decir. Vengo con muchísimas ganas de sumar en lo personal y en lo deportivo, y seguro que así saldrán bien las cosas", zanjó.