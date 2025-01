Calleja ensalza el papel de uno de sus jugadores: “Ser defensa y encontrártelo es sufrimiento, debes de pensar ‘cuidado que viene...’”

Javi Calleja reivindicó el papel de los suyos tras la agónica victoria ante el Castellón e insta a “disfrutar” de lo que está haciendo el Oviedo.

La lectura. “No ha sido el partido más vistoso, fue muy táctico. Jugamos ante un rival que te lleva al límite. Y teníamos que tener concentración y ganar duelos,. A nivel defensivo hemos estado muy bien. En esa igualdad, esa partida de ajedrez, hemos hecho más daño. Y nos ha llegado la recompensa.

El triunfo. “Hablamos que jugábamos en casa y había que ser fuertes otra vez. Ha sido un justo premio a lo que se ha visto. Los jugadores no han dejado de creer. Ha sido clave hoy más que nunca nuestra afición. Es clave para poder ganar al final”.

Análisis. “Hemos jugado a la practicidad. Nos apretaron y jugamos más directo, jugando a Alemao, para que corriesen los demás. Buscamos profundidad, y en esa segunda jugada podías dominar el encuentro. A veces se hicieron ellos con esas segundas jugadas pero no nos hicieron daño. No sufrimos. Cuando hemos tenido la oportunidad de hacer daño recupoerdo 4 o 5 ocasiones para poder anotar”.

Alemao y su nivel. “Está a un grandísimo nivel, lo demuestra con goles y hace un trabajo incansable. Ser defensa y encontrarte a Alemão es sufrimiento, debes pensar “cuidado que viene Alemão”... Era nuestra referencia para llegar a campo contrario. Es uno de los mejores delanteros de la categoría. Que siga marcando y comprometido con el proyecto”.

De la Hoz y Vidal. “Estoy contentísimo con los dos. Llevan poco tiempo y han estado muy bien. Vienen de Primera, con experiencia, personalidad, a nivel posicional son inteligentes... Quiero recuperar jugadores, hay que tener en cuenta , porque estamos con 6 o 7 bajas. Es un mérito increíble ganar así”.

Costas pivote. “Ha hecho un partidazo, de central y medio centro. Ha sabido equilibrar al equipo, ha jugado sencillo y nos ha dado energía. Con él en el centro mantuvimos y subimos la energía. Tiene capacidad y calidad para jugar en el medio. Lo habíamos entrenado, he buscado no perder el medio, que no se rompiese el partido. Ha acabado muerto pero muy bien”.

La tabla. “La mayor exigencia viene de dentro. Pero debemos disfrutar de lo que estamos haciendo, hay mucha igualdad y no es sencillo. Parece que vivimos en una agonía, hay quej valorar c ada punto. Es un orgullo cómo ha acabado la afición. Si ganamos el sábado pasamos al todopoderoso Almería. No me fijo en la tabla, estoy motivadísimo por cómo competimos, por cómo peleamos el ascenso directo, pero quedan muchos puntos. Quiero disfrutar”.

Salidas. “Jaime tiene mucha progresión y debe jugar más arriba. De Dotor no me interesa, me centro en lo que tengo. Los que no están no tengo nada que decir”.