Aarón para, Alemão marca: el análisis del triunfo ante el Castellón

Dos jugadas claves dieron los tres puntos al Oviedo en el partido de ayer contra el Castellón en el Carlos Tartiere, un encuentro siempre atascado y que se le atragantó al equipo carbayón desde el principio. Aarón y Alemão fueron los dos grandes protagonistas de la victoria de los azules. El portero porque dio al traste con la única clara oportunidad de los levantinos, en un mano a mano con Suero del que salió victorioso. Y no era fácil, ya que el castellonense llegó solo ante él en el mayor despiste de la zaga oviedista.

Pero si trascendental fue la intervención de Aarón Escandell cómo no lo iba a ser la del gol del delantero centro brasileño, jugada ésta a la que hay que añadir la emotividad, ya que se produjo en el tiempo extra, en el minuto 48 de la segunda parte. Un tanto fruto de la fe, de la confianza de los jugadores de casa en sus posibilidades, porque no desfallecieron nunca, aunque ciertamente no fue la de ayer una actuación futbolística demasiado brillante. Merecía el gol Alemão, que se fajó con la defensa castellonense durante todo el choque y que, además, ya casi sin fuerzas fue quien robó el balón a un contrario que propició la jugada que acabó con el balón en la red de los visitantes, rematado por el mismo. Alemão, inicio y final de una combinación con tres puntos de premio que permite a los azules mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Últimos dos partidos del Oviedo, seis puntos, gracias a los tantos del delantero centro titular de los carbayones. Y también a la mejora apreciada en la defensa de la formación que lidera Javier Calleja, que lleva con su puerta a cero 180 minutos. Ayer debutó en el lateral derecho un muy sólido y experimentado Vidal, que da la sensación de que va a aportar mucho. Buen trabajo defensivo, pero sin olvidar dos grandes intervenciones de Aarón: en Cartagena la semana pasada (al evitar un gol casi cantado de los murcianos en un saque de falta) y ayer en el Tartiere al tapar todos los huecos al castellonense Suero.

Lo que continúa funcionando a medio gas en el Oviedo es el centro del campo. Aceptable, sí, en las tareas de contención, pero no así en lo que se refiere a las labores de creación. Por supuesto que se notan las ausencias de Cazorla, sobre todo, y de Seoane, pero un club que aspira a todo, como parece que le sucede al Oviedo, debe tener alternativas suficientes. Necesita el equipo una mejor versión de Colombatto, la que tuvo la temporada pasada. O que Portillo ofrezca más que su trabajo abnegado, que calidad para ello ha demostrado durante su carrera que tiene con creces.

Volvió a acertar Calleja con los cambios. Moyano, Paraschiv y Cardero dieron un aire distinto al ataque oviedista. Los dos últimos intervinieron en la jugada del gol de los azules. El rumano se entendió muy bien con Alemão y tuvo la mejor ocasión de los asturianos (antes de la del gol) aunque no fue capaz de superar al portero castellonense Gonzalo.

