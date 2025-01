Nacho Vidal llega al Oviedo, “un club en el que puedo volver a sentirme futbolista”

Nacho Vidal debutó de titular con la camiseta del Oviedo antes de ser presentado. El alicantino habló por primera vez a los medios en una sala de prensa del Tartiere más llena de lo habitual. Sus agentes y familiares acudieron para seguir la presentación, en la que Vidal contó que los azules mostraron su interés “antes de Navidad”. Además, el futbolista reconoció que, desde su llegada a Oviedo, nota “la gran afición de la ciudad”. “Agradezco la oportunidad. Estoy muy feliz de llegar a un proyecto ambicioso. Se respira algo especial. Es un club en el que puedo volver a sentirme futbolista. Quiero estar aquí muchos años. Quiero aportar mi granito de arena”, comenzó diciendo.

El partido ante el Castellón, su debut. “Fue un partido muy complicado. El Castellón es un rival peculiar. Estuvo trabado y con balón no estuvimos muy fluidos. Te lleva al límite a nivel defensivo, pero con la victoria sabe un poco mejor. Tenemos que seguir por ahí”.

El estreno tras meses de parón. “Venía de no participar mucho. Al final cuando no tienes el ritmo de competición cuesta, pero en lo físico aguanté muy bien y me sentí entero. No tuve tiempo casi de hablar con el mister, pero el prepartido lo hice entero y me vi muy bien”.

El Tartiere y su ambiente. “Saltar a un estadio donde ves a la gente sentir los colores de su club es muy bonito. Soy muy sensible a este tipo de cosas”.

Su fichaje. “Noticias del Oviedo tengo desde antes de Navidad. El mercado estaba cerrado y no podía tomar una decisión. Tenía contrato y las cosas no son fáciles. Osasuna se ha portado muy bien y todos hemos hecho fuerza”.