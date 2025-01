El Oviedo, atento para reforzar "la zona ofensiva": se busca calidad en las posibles llegadas

La rueda de prensa de presentación de Nacho Vidal ayer en la sala de prensa del Tartiere no solo sirvió para conocer al nuevo refuerzo del Oviedo, sino también para que Agustín Lleida y Roberto Suárez, responsables de la dirección deportiva del club, analizaran el mercado invernal. Tanto ellos como el técnico azul, Javi Calleja, coinciden en que la prioridad del club es reforzar la zona ofensiva.

Suárez dejó claro que la búsqueda de nuevos jugadores está condicionada por la calidad del refuerzo y las posibles lesiones que puedan surgir. "Estamos abiertos a avanzar las negociaciones con algún jugador que pueda mejorar posiciones. Nuestro planteamiento principal es que las lesiones no nos generen estrés, pero si viene alguien tiene que ser algo que mejore la plantilla actual. Lo veo complicado, pero estamos valorando opciones. Con lo que tenemos estamos bien, salvo que tengamos la desgracia de sufrir más dolencias. Estamos atentos a la zona ofensiva", explicó el director deportivo carbayón, quien también habló de las salidas. Con la futura cesión de Jaime Vázquez al Celta, el Oviedo cerraría este capítulo.

"Se ha preguntado por algún jugador nuestro, pero no hemos avanzado con ninguno. No hemos puesto a jugadores en el mercado", reconoció el director deportivo azul tras la reciente salida de Carlos Dotor, del cual explicó que hubo interés de otro equipo. "Fue hace semanas, pero las condiciones iniciales no nos interesaban. Todo fue mejorando y, en el momento en que se pudo dar, avanzamos", concretó Suárez apoyado por Lleida, quien aseguró además que la cesión de Jaime Vázquez al Celta no tiene nada que ver con la rescisión de la cesión de Dotor del conjunto vigués: "Son totalmente independientes". "Si se concreta lo de Jaime, será porque consideramos que el filial tiene jugadores para suplir esa baja y porque, para él, el filial azul se queda pequeño. Necesita minutos", alegó el director general azul.

Roberto Suárez. / Fernando Rodríguez

Lleida también aprovechó para hablar sobre el estado del proyecto de la ciudad deportiva. "Pensábamos que iba a ir más rápido de lo que está yendo. Estamos revisando informes y trabajando en ello estas semanas. Cuando tengamos algo concreto, lo anunciaremos", dijo.

Nacho Vidal, con "ilusión y compromiso" desde el inicio. Nacho Vidal debutó como titular en el Oviedo ante el Castellón antes de ser presentado oficialmente a sus aficionados. En una sala de prensa del Tartiere más llena de lo habitual, con la presencia de sus agentes y familiares, el alicantino expresó su felicidad por unirse al equipo azul. "Los contactos comenzaron antes de Navidad. Desde que llegué a Oviedo he sentido la pasión de esta afición. Estoy muy feliz de formar parte de un proyecto ambicioso, de un club donde puedo volver a sentirme futbolista. Quiero aportar mi granito de arena y estar aquí muchos años", celebró el nuevo lateral azul.

Sobre su debut, Nacho Vidal reconoció que apenas había tenido tiempo para hablar con Calleja. "Fue un partido muy complicado. El Castellón es un rival peculiar y el partido estuvo trabado. Con balón no estuvimos muy fluidos, pero logramos una victoria que sabe mejor precisamente por eso. Venía de no participar mucho y cuando no tienes ritmo, cuesta. Pero físicamente me sentí bien, aguanté y me vi entero. Apenas hablé con el míster antes del partido, pero en el prepartido ya me sentí preparado", aseguró.

"Necesitaba una ciudad y un club donde sentirme futbolista. Desde el primer momento me he sentido querido por Agustín y Roberto. La ciudad también influye; aquí se respira fútbol. Esa conexión hace que todo sea más fácil. Veo una gran plantilla, y en los entrenamientos se trabaja a una intensidad muy alta. Jugar en un estadio como el Tartiere, con la gente tan volcada, es algo muy valioso para mí", agradeció.

Los azules tasan en 5 millones a Jaime Vázquez, que saldrá cedido al Celta Jaime Vázquez, central del Vetusta en dinámica del primer equipo, saldrá cedido en las próximas horas al filial del Celta de Vigo. Los azules buscan que el canterano tenga más minutos y quieren que el avilesino salga en préstamo lo que resta de temporada y la siguiente. Además, desde la entidad azul son conocedores de la valía de un central zurdo con la edad de Jaime Vázquez (18 años), por lo que están tratando de amarrar una opción de compra de cinco millones de euros. En el caso de que el conjunto gallego decida efectuar la adquisición del jugador, el Real Madrid, club desde el que Vázquez salió rumbo a Oviedo, se quedaría con el 50 por ciento de esos cinco millones de euros que los azules han marcado como condición en la operación. Además, si el conjunto gallego decide efectuar la compra, los blancos podrían igualar la oferta y tendrían preferencia a la hora de llevarse al avilesino.

