El sueño azul, envenenado: la contaminación de los terrenos de La Manjoya paraliza la nueva ciudad deportiva del Oviedo

La promesa de una nueva ciudad deportiva para el Real Oviedo en La Manjoya se ha dado de bruces con la realidad. El informe medioambiental elaborado por la empresa “Congeo”, encargado por los azules, ha revelado que los terrenos, elegidos meses atrás por el Grupo Pachuca, están contaminados con cenizas de pirita, un residuo altamente tóxico vinculado a la actividad de la antigua Fábrica Española de Explosivos, tal y como ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA.

El pasado 13 de febrero, este diario confirmaba que La Manjoya había sido el emplazamiento seleccionado para construir su nueva ciudad deportiva y abandonar El Requexón. Con el respaldo del Grupo Pachuca, principal inversor del club, y el visto bueno del Ayuntamiento de Oviedo, el proyecto prometía convertirse en una infraestructura de primer nivel similar a La Esmeralda, el complejo del Club León en México. “Ya sabemos cuál es el proyecto, el lugar, que es La Manjoya”, declaró entonces el presidente azul, Martín Peláez. Con siete hectáreas que se adquirirían a los propietarios Alberto Lago y la familia Cosmen por 2,5 millones de euros, y con planes para construir cinco campos de fútbol, un edificio administrativo y otras instalaciones, todo apuntaba a que los azules podrían tener una nueva ciudad deportiva en condiciones óptimas.

Desde el primer momento, se establecieron tres condiciones clave para completar la compra: que los terrenos estuvieran descontaminados, que los trámites administrativos fueran viables y que el espacio permitiera el desarrollo del proyecto. Según fuentes cercanas a las negociaciones, las tres condiciones parecían estar cumplidas. Hoy, sin embargo, el sueño se ha desmoronado. “Los plazos no están ni siquiera en manos de la Alcaldía. Está en manos de los dueños de los terrenos por la cuestión ambiental. Están haciendo catas. Tenemos su palabra de que no hay problema, pero hay que hacerlas. Supuestamente, terminando octubre terminarán las catas y entonces nosotros meteremos el proyecto en el Ayuntamiento”, dijo Peláez el pasado 18 de octubre en una entrevista exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA.

Sin embargo, el informe medioambiental ha destapado que los terrenos de La Manjoya contienen cenizas de pirita. Este material, que se generaba durante la fabricación de ácido sulfúrico, es conocido por su alto nivel de toxicidad y por sus graves riesgos para la salud y el medioambiente. El Grupo Pachuca, que había apostado fuerte por La Manjoya, ahora ve parado su proyecto. La necesidad de descontaminar los terrenos tendría un elevado coste y supondría un retraso que podría extenderse durante años.

La buena noticia es que el Oviedo no había desembolsado ni un euro por la nueva ciudad deportiva de La Manjoya. “Solo pagamos si nos dan la licencia de construcción. Estamos comprometidos, pero el pago queda condicionado por el resultado de lo que diga el Ayuntamiento. Lo normal es pagar un 10 por ciento por adelantado, pero los dueños nos dijeron que confiaban tanto en sus terrenos que no hacía falta que pagásemos nada”, dijo Peláez a este diario. Ahora habrá que esperar para conocer la decisión que tome el Real Oviedo. Pero la cosa no pinta bien.

