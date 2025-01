"No se trata de buscar culpables, sino de que no vuelva a suceder": así fue la reunión entre Oviedo, Sporting y Delegación del Gobierno por las colas del derbi

De la reunión celebrada entre la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y los presidentes del Real Oviedo y del Sporting, junto a las fuerzas de seguridad, para abordar las circunstancias que provocaron las largas colas en los accesos al Tartiere el día del derbi se pueden rescatar dos cosas: los tres implicados en las colas del derbi trabajarán para que no se vuelva a repetir, y "no es tiempo de buscar culpables". La polémica en torno a los problemas de acceso vividos por los aficionados en el derbi asturiano del pasado 11 de enero, entre el Oviedo y el Sporting sigue trayendo cola. El objetivo del encuentro era claro: analizar lo sucedido, establecer las bases para evitar que se repitan estos problemas en el futuro y reafirmar el compromiso común con la seguridad y el disfrute de los aficionados. A la salida de la reunión, Adriana Lastra y David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, ofrecieron sus valoraciones. El Oviedo, encabezado por Martín Peláez, optó por no dar declaraciones.

Adriana Lastra subrayó el carácter constructivo de la reunión, destacando el ánimo de unidad entre todas las partes implicadas. “Evidentemente, los derbis son la gran fiesta del fútbol asturiano, y lo importante es que las aficiones puedan disfrutarlos en condiciones óptimas”, afirmó. La delegada del Gobierno pidió disculpas a los aficionados del Oviedo que se vieron afectados por las largas esperas y lamentó especialmente las dificultades vividas por familias con niños pequeños en una noche de pleno invierno. “Hubo un cúmulo de circunstancias que impidieron que el dispositivo de seguridad funcionara tal y como estaba previsto”, explicó Lastra. Según detalló, estas dificultades respondieron a problemas de tráfico, "cuestiones arquitectónicas" y el ajuste de horarios, lo que generó un impacto negativo en la entrada al estadio. No obstante, insistió en que no se trató de un fallo intencionado y aseguró que todas las partes están trabajando para perfeccionar los mecanismos de cara a futuras ediciones.

En este sentido, la delegada fue tajante: “lo que sí les puedo asegurar es que esto no va a volver a suceder. Estamos comprometidos con que los dispositivos de seguridad se ajusten para evitar colas y esperas innecesarias, garantizando siempre la seguridad de todos los asistentes”. Además, desmintió que se esté planteando un regreso a dispositivos antiguos que obligaban a los aficionados a llegar con dos horas de antelación al estadio. Por su parte, David Guerra valoró positivamente el encuentro y agradeció la convocatoria de la delegada del Gobierno. “Esta reunión nos ayuda a caminar juntos, a ser autocríticos y a poner sobre la mesa qué cosas se pueden mejorar. La prioridad de todos los presentes, sin excepción, es la seguridad de los aficionados”, señaló.

Guerra insistió en la necesidad de trabajar en equipo para garantizar que situaciones como las del último derbi no se repitan. “Todos somos corresponsables de lo que sucede, tanto dentro como fuera del estadio. Esto incluye a los clubes, a las fuerzas de seguridad y a los propios aficionados. La clave es identificar los puntos débiles y construir soluciones para el futuro”, afirmó. Uno de los temas más comentados en los días posteriores al derbi fue la decisión de mantener los controles policiales incluso después de que la afición visitante del Sporting ya hubiera accedido al estadio. En este sentido, Guerra defendió que “son muchas las piezas que intervienen en un dispositivo de estas características” y reconoció que hubo dificultades para coordinar adecuadamente todos los elementos. “Lo importante no es buscar culpables, sino trabajar juntos para mejorar. No podemos permitirnos dar pasos atrás ni complicarle la experiencia al aficionado. Todos debemos ser autocríticos y asumir nuestra parte de responsabilidad, pero siempre con la vista puesta en el futuro”, añadió. El presidente ejecutivo del Sporting también tuvo palabras de agradecimiento hacia los seguidores rojiblancos desplazados a Oviedo. “Nuestros aficionados cumplieron escrupulosamente con los horarios y estuvieron donde tenían que estar en todo momento. Su comportamiento fue ejemplar, y eso es algo que valoro enormemente”, destacó.

Tanto Adriana Lastra como David Guerra coincidieron en que la reunión sirvió para sentar las bases de una colaboración más estrecha entre los clubes y las fuerzas de seguridad, con el fin de evitar situaciones similares en futuros derbis. Entre las medidas que se plantearon, la delegada del Gobierno mencionó la necesidad de ajustar los horarios y establecer protocolos alternativos para reaccionar con rapidez ante posibles imprevistos, algo que la afición del Oviedo achacó durante los días posteriores al derbi: no había un "plan B". “Lo que queremos es que la noticia al día siguiente sea el gran partido de fútbol y no los problemas de acceso al estadio”, resumió Lastra. Por su parte, Guerra insistió en que el diálogo entre todas las partes implicadas es fundamental para avanzar en la misma dirección. “La reunión ha sido un buen punto de partida. Ahora lo importante es materializar esos compromisos en medidas concretas”, aseguró.

“Los derbis son una fiesta para toda Asturias, y así debe ser. Este tipo de encuentros no solo representan una rivalidad deportiva, sino también un motivo de orgullo para la región. Ahora lo que toca es garantizar que la experiencia de los aficionados esté a la altura de lo que significa este partido para todos nosotros. 'El gran partido de fútbol y lo bien que lo han pasado los aficionados'. Ese tiene que ser el titular del próximo derbi”, concluyó Adriana Lastra.