Reacciones a la ciudad deportiva: Canteli dice que La Manjoya está “descontaminada” desde 2002 y Cepi recuerda la propuesta de Siero: “Como aficionado me descojono por no llorar”

El debate de la ciudad deportiva sigue en el aire. El informe medioambiental que maneja el club azul y que hoy ha dado a conocer al Ayuntamiento afirma que los terrenos, elegidos meses atrás por Pachuca para albergar una nueva ciudad deportiva, están contaminados con cenizas de pirita, un residuo altamente tóxico vinculado a la actividad de la antigua fábrica de Unión Española de Explosivos. Sin embargo, este mismo informe revela que el nivel de contaminación que hay en los suelos de La Manjoya no supone impedimento para la construcción del nuevo complejo deportivo, según fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. Será el Oviedo, que de momento mantiene silencio sobre su postura -salvo un escueto mensaje enviado a los medios de comunicación que dice que "se está evaluando la situación", el que decida si sigue adelante con el proyecto o no. Las reacciones políticas no han tardado en llegar.

Alfredo Canteli, Alcalde de Oviedo, ha conocido hoy la situación tras una reunión mantenida con el conjunto azul. “Están mirando si está contaminando. El Ayuntamiento tiene un certificado del año 2002 que dice que está descontaminado. Ahora parece que hay otra normativa. No tengo mucha información. Esa decisión es del Real Oviedo y nosotros les apoyaremos siempre. Espero que no se vayan de la ciudad”, explica el regidor ovetense.

Además de Canteli, también se ha manifestado sobre la situación Ángel García, Cepi, Alcalde de Siero y que desde hace meses ha propuesto una ampliación de los terrenos de El Requexón, en su concejo, como solución para levantar una nueva ciudad deportiva. “Por lo veo en los medios, parece que no es posible hacer la ciudad deportiva en los terrenos de La Manjoya. Hay que recordar que hace 3 años estuve con Jesús Martínez viendo nuestra propuesta. Optaron por ir a Latores, y no fue posibñe. Después, hace poco más de un año, volvimos a retomarlo con su directiva, con nuestra propuesta en Lugones, y tampoco pudo ser. Eligieron La Manjoya. Parece que tampoco puede ser...”, explicó Cepi.

“Estaríamos encantados de que el Oviedo escogiera Siero para su proyecto, siempre tendrá las puertas abiertas, también el Sporting, claro. Quiero hacer una reflexión: la última vez se nos utilizó para unas mejores condiciones, y si hubieran elegido Siero la ciudad deportiva sería hoy una realidad. Porque en Siero somos de Primera”, añadió, antes de culminar: “Yo no propongo nada, si el Oviedo quiere algo, tiene mi teléfono. También digo que como aficionado, no como Alcalde, me descojono por no llorar. Y me da mucha pena. Los seguidores merecemos otra cosa. Estamos otra vez en la casilla de salida”.