Costas quiere ganar al Almería a toda costa: “Estamos haciendo las cosas bien”

Costas fue uno de los jugadores destacados en el partido de los azules ante el Castellón. El central parece estar en forma en un momento crucial de la temporada, con un gran número de bajas. El gallego habló sobre su estado físico y sobre el equipo en El Requexón.

La victoria en casa. "El Castellón es diferente a todos los demás. Es un equipo que genera mucho duelos individuales y que suele generar ocasiones en campo rival. Queríamos minimizar esa virtud que tienen, de sumar mucha gente al ataque. Creo que salió bien. Nos generaron entre poco o nada. Así todo, no fue nuestro mejor partido, pero hay equipos que exigen esto. Fuimos sólidos atrás y las ocasiones más claras fueron nuestras".

Jugar de pivote. "Faltaba Sibo, que estaba cumpliendo sanción, y César que llegó hace poco tiempo y no completó el partido. El míster me lo comentó y he estado entrenando en esa posición en los últimos días. Si el míster me lo pide, jugaré ahí, pero sin venirme arriba".

La cesión de Jaime Vázquez. "Es un chaval muy joven y tiene que competir. A mí me pasó igual a su edad, subí joven al primer equipo y el primer año decido salir. La competición te hace crecer y te hace mejor futbolista. No hay nada que se equipare a jugar 90 minutos. Creo que Jaime se va a un buen club que hace bien las cosas con los jóvenes. Ojalá lo veamos pronto de vuelta, espero que le vaya muy bien y triunfe con el azul del Real Oviedo".

La competencia en la defensa. "Si antes estábamos jugando los tres centrales del primer equipo, ahora uno tiene que quedarse en el banquillo, por lo que se eleva la competencia. Estos últimos años estábamos muy justos, conmigo lesionado. Este año las cosas están yendo mejor, estamos los tres. Hay mucho nivel, ahora con la llegada de Nacho, los centrales estamos actuando en nuestra posición y haciendo las cosas bien".

Su estado físico. Tengo la sensación de que puedo ir a mejor. Soy muy autocrítico. Veo y comparo ciertos datos de antes y ahora, y creo que tengo margen de mejora. Tengo que seguir compitiendo".

El próximo rival. "Estuve muy bien en la ciudad. En lo deportivo no se consiguió el objetivo, a pesar de que había una plantilla muy buena. Es un club con una exigencia alta. Guardo buen recuerdo y todavía a día de hoy tengo buena relación con el presidente y el director deportivo. Así todo voy con muchas ganas de ganar. Estoy en el Oviedo y quiero ganarles".

Efectividad de la defensa. "En los últimos partidos nos han hecho pocas ocasiones. Si somos capaces de tener esa línea y tener esas cuatro o cinco ocasiones claras, a poco que estemos acertados las victorias van a caer de nuestro lado".

La llegada de Nacho Vidal. "Yo ya lo conocía. Es un chico que jugó en Segunda con Osasuna. Además, lo conozco de sus cinco meses en Mallorca. Lo tengo controlado. Es un jugador que nos va a aportar mucho. Con solo tres entrenos, creo que ha competido muy bien ante el Castellón. Nos va a dar muchas cosas. Va a ser importante. Tiene mucho recorrido y muchas piernas. Estoy muy contento de que haya venido al Oviedo, creo que eleva el nivel de la plantilla".