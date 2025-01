Las llamativas quejas de la afición por el estado del Carlos Tartiere: "Nos sentamos encima de heces"

En una semana en la que el Real Oviedo y el Ayuntamiento de Oviedo están teniendo que lidiar con la polémica de la ciudad deportiva de La Manjoya, aflora otro frente: el del estado del Carlos Tartiere, estadio del conjunto carbayón. Son muchas las quejas por redes sociales, incluso las que han llegado a LA NUEVA ESPAÑA, por cómo están los asientos del municipal azul, así como el estado de los suelos, barandillas y techos, de los cuales, según las protestas, caen goteras.

Quejas por el estado del Tartiere: "Nos sentamos encima de heces"

"Es una vergüenza. Y lo peor es que cada año va a peor. No paran de subir los abonos y aun así, cada vez que voy a ver un partido tengo que ponerme a limpiar el asiento porque está lleno de heces de palomas. Nos sentamos encima. Por no hablar de los suelos y de las mamparas, siempre llenos de cacas. Es algo que no deberíamos de consentir, y aun así nos callamos. Pero ya es hora de que alguien exija responsabilidades", dice David Vázquez, socio azul que reclama un mejor mantenimiento del estadio.

En marzo de 2022, el Ayuntamiento dijo que pretendía atajar de raíz el problema de la acumulación de excrementos de palomas y gaviotas en las butacas del Tartiere. La concejalía de Edificios y Patrimonio que dirigía entonces Luis Pacho pretendía incluir en un contrato de limpieza la posibilidad de que la empresa encargada del adecentamiento de las gradas del estadio incluyera entre sus cometidos el de revisar los asientos y limpiarlos uno por uno si fuera necesario. No se concretó.

Isabel Fernández disfruta de cada partido desde su asiento en el anillo sur, cerca de donde está situado el vídeo marcador. Aunque lo disfruta "a medias", según indica. "La gente se va a reír, pero llevo una toalla desde hace cuatro años. Mi asiento está defecado con el mismo excremento de paloma todo el año y se ve que de una semana para otra no lo limpian. La toalla la llevo en una bolsa y cuando me voy, la doblo y me la llevo. Si no, no ganas para toallitas", alega.

Además, hay muchas otras quejas por parte de los aficionados, como la del estado de los baños del municipal azul. "Estás haciendo pis y ves el agua salir por debajo. Es asqueroso, no se sabe si es agua u orina. No entro siempre en el mismo y casi todos tienen el mismo problema. Además, hay goteras. Pagamos un abono para algo, creo yo", lamenta.

Todas estas quejas se unen, además, a la crisis de las colas del Tartiere antes del derbi, un tema que trajo mucha cola y por el que la Delegación del Gobierno, encabezada por Adriana Lastra, Oviedo y Sporting re reunieron anteayer. Del encuentro se sacaron dos cosas en claro: no era tiempo de buscar culpables y "la infraestructura complicó el dispositivo". La propia Lastra confirmó, con estas palabras, que el estado del Tartiere y alrededores no atraviesan por su mejor momento. Pidió perdón a los aficionados del Oviedo por las aglomeraciones provocadas por el dispositivo de seguridad y los tornos de acceso, pero eso a muchos aficionados no les sirve.

"Las disculpitas me dan igual. El acceso está como está. Si no cambian nada, el tropel va a ser siempre igual. No todo es construir palcos VIP, que quedaron muy chulos. Tienen que mirar por el abonado. A mí me cuesta mucho trabajo juntar los 323 euros que pagué, y eso que la primera vez que me aboné fueron 235. Es una vergüenza el estadio del campo, hay hasta ratones. Los ves correr durante los partidos", zanja Fernández.

