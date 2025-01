¿Por qué Nacho Vidal jugó con la camiseta por dentro en su estreno? El último fichaje del Oviedo lo explica

Nacho Vidal debutó con buen pie con el Oviedo en el Tartiere: victoria y una gran actuación en el carril diestro. Tras su estreno, y con una semana más de entrenamientos, el alicantino se pasó por el Twicht del club azul para mostrar sus primeras sensaciones. “El Oviedo tiene una masa social brutal; me he sentido futbolista desde mi llegada”.

Una de las anécdotas que reveló el futbolista es la elección de la camiseta en su estreno, con la zamarra por dentro del pantalón, estilo clásico. “Antes de jugar me preguntaron qué talla quería y dije que la M. Cuando me la puse le dije a Silvino (el utillero) que me quedaba un poco larga. A mí me gusta jugar ceñido porque voy más cómodo y la solución estaba clarísima”, explicó el lateral derecho de los azules. “Uno de mis mejores amigos en Pamplona es Lucas Torró (exjugador del Oviedo), que también juega con la camiseta por dentro… No fue un homenaje a él pero sí que lo comentamos luego. Viendo la acogida que ha habido voy a seguir con la camiseta por dentro; me debo a la gente”, añadió.

El zaguero, que reconoció que la opinión de Bretones y Torró, excompañeros en Osasuna, había sido clave en su llegada a Oviedo se definió como el “más friki del vestuario” y subrayó el papel de la psicología en el deporte: “Es básico. Leer sobre esto y poner en práctica te lleva a resolver situaciones. Estoy haciendo un máster de psicología deportiva”. También comentó que suele hacer en los días libres: “Si vengo de jugar y estoy cansado, voy a la ciudad deportiva a tratarme. En Pamplona el día libre era de trabajo. Había veces que hacía yoga, me gusta, me genera muchos beneficios”.

También desveló el nombre de su ídolo futbolístico. “De pequeño era fan del Barça, y me fijaba en Puyol. Era un tío que sin ser el más talentoso se le veía líder, y me he sentido atraído por ese tipo de futbolista”.