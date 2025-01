El Oviedo evalúa La Manjoya para decidir si sigue adelante: así es la postura del club azul tras los informes medioambiantales

El proyecto para construir la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo en La Manjoya queda en "stand by" por parte del club azul tras los informes medioambientales recibidos en los últimos días que hablan de que los terrenos elegidos por el club azul para levantar su futuro hogar están contaminados con cenizas de pirita, un residuo altamente tóxico vinculado a la actividad de la antigua fábrica de Unión Española de Explosivos. Los informes revelan, como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, que el nivel de contaminación de los suelos no es un impedimento para las construcción del complejo deportivo, al no tratarse de valores excesivamente elevados, pero el club quiere tomarse un tiempo para analizar en frío la situación y decidir si sigue adelante con el proyecto o lo descarta y busca una nueva ubicación.

Ayer, el club, representado por Martín Peláez, el presidente, y Agustín Lleida, director general, celebró una reunión en el Ayuntamiento con el Alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, para explicarles cómo está la situación. En el encuentro, el club reveló la contaminación expresada en los informes medioambientales, subrayando también que no habría impedimento legal para construir la ciudad deportiva. No obstante, Peláez y Lleida transmitieron a Canteli que antes de decidir si siguen adelante con la idea querían estudiar a fondo todas las posibilidades.

El Ayuntamiento, por su parte, mostró al club su apoyo en la actual situación. Además, recibió una copia de las catas y se comprometió a estudiarlos con sus técnicos para mostrar su opinión al respecto. Las dos partes quedaron en seguir en contacto en los próximos días para ver qué camino decide tomar el Oviedo. En todo caso, según fuentes del encuentro, el club insistió en la idea de que no se precipitaría en la decisión y que prefería invertir más tiempo antes de elegir un camino u otro.

Alfredo Canteli se expresó de esta manera tras el encuentro: "Están mirando si está contaminado. El Ayuntamiento tiene un certificado del año 2002 que dice que está descontaminado. Ahora parece que hay otra normativa. No tengo mucha información. Esa decisión es del Real Oviedo y nosotros les apoyaremos siempre. Espero que no se vayan de la ciudad".

Al margen de explicar la situación al Ayuntamiento, el club azul guarda silencio de manera pública y el único pronunciamiento fue un mensaje facilitado a los medios de comunicación en el que explicaba que no habrá declaraciones públicas y que está "evaluando la situación". Fuentes del club insistían después en que antes de nada querían conocer el diagnóstico de la Alcaldía y estudiar los posibles escenarios que puedan darse: construir de todos modos, descontaminar del todo la zona, buscar una alternativa…

Así, se impone un tiempo de reflexión en torno a un proyecto que se le ha enquistado a Pachuca desde sus primeros pasos en el Oviedo. Primero fue el intento en Latores, cancelado por el club después de haber celebrado un acto in situ con Jesús Martínez y Canteli a la cabeza. Ahora, La Manjoya, terreno que LA NUEVA ESPAÑA desveló en exclusiva como el deseado por el Oviedo el pasado 13 de febrero, puede unirse a la lista de fracasos en los emplazamientos elegidos por el club.

Siero, "puertas abiertas"

La noticia de los problemas surgidos en la opción de La Manjoya fueron recogidos por Ángel García, Cepi, Alcalde de Siero, para recordar la propuesta de ampliar los actuales terrenos de El Requexón en Lugones y que el Oviedo ha rechazado en un par de ocasiones. "Hace 3 años estuve con Jesús Martínez viendo nuestra propuesta. Optaron por ir a Latores, y no fue posible. Después, hace poco más de un año, volvimos a retomarlo con su directiva y tampoco pudo ser. Eligieron La Manjoya. Parece que tampoco puede ser...", explicó Cepi.

"Estaríamos encantados de que el Oviedo escogiera Siero para su proyecto, siempre tendrá las puertas abiertas, también el Sporting, claro. Quiero hacer una reflexión: la última vez se nos utilizó para unas mejores condiciones, y si hubieran elegido Siero la ciudad deportiva sería hoy una realidad. Porque en Siero somos de Primera", añadió, antes de culminar: "Yo no propongo nada, si el Oviedo quiere algo, tiene mi teléfono. También digo que como aficionado, no como Alcalde, me descojono por no llorar. Y me da mucha pena. Los seguidores merecemos otra cosa. Estamos otra vez en la casilla de salida".

