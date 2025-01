Calleja entra en el debate sobre la ciudad deportiva: “A veces no podemos entrenar en las mejores condiciones, una nueva ciudad deportiva es muy importante para el Oviedo”

Javi Calleja afronta el duelo ante el Almería con la convicción de que los suyos darán la cara, y así lo refrenda la racha del equipo, a tiro de los puestos de ascenso directo. El entrenador mantiene una semana más su optimismo.

Mentalidad. “Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría, candidato número 1 a ascender. Debemos hacer uno de nuestros mejores partidos. Llevaba mucho tiempo sin perder, y el otro día lo logró el Albacete. Eso será un aliciente para ellos. Tratarán de corregir los errores. Debemos seguir nuestro camino y disfrutando de los que vamos consiguiendo para conseguir nuestros objetivos”.

El medio del campo. “Tengo diferentes posibilidades, con Sibo recuperado. Y muchas opciones. Estamos probando y trabajando para el inicio o más adelante poder variar el centro del campo”.

Críticas al juego. “¿Las críticas por mal juego? Es una gran mentira, hay partidos y partidos... Hay partidos más vistosos, otro eres más práctico... El otro día dependía de ganar duelos y segundas jugadas. Te persiguen por todo el campo y debes estar muy fino. Eran pérdidas y recuperaciones constantes, había que estar acertado. Hicimos un partido que supimos jugarlo, en esa igualdad que hubo, un choque poco vistoso pero sí práctico y competitivo, fuimos superiores. Otros días jugamos muy bien, con posesión, dominio... Ha habido de todo. Estamos haciendo buenos partidos. Una de las mayores virtudes de un equipo es que en momento determinados que no está para jugar de manera bonita sepas competir”.

Movimientos en el mercado. “En principio no espero nada. Está todo abierto todavía, estamos pendientes, me consultan, pero no espero movimientos ni de salida ni de entradas”.

Los nuevos. “No solo ver las necesidades deportivas que tienes, sino también la capacidad de adaptación en un mercado que tiene que ser rápido. Que conozcan la categoría y si tienes acceso, saber que tienes la garantía de que se adaptan rápido”.

Momento de la temporada. “No le quita importancia que sea tan pronto. Somos dos grandes plantillas, candidatos a pelear por el ascenso, hay argumentos en las plantillas. El Almería es un rival directo, el Levante, el Racing... Hay muchos que debemos enfrentarnos y son puntos muy importantes”.

El Almería. “Es un equipo capaz de adaptarse y saber jugar cada encuentro según le interesa. Gran potencial ofensivo, con juego interior, pueden replegar y salir en transiciones, pueden dominar... Tienen variantes, con un gran entrenador. Esa versatilidad es lo que más problemas causan a los rivales. Es un rival directo, ganar supondría pasarles y con golaverage a favor. Son importante los detalles. Pero queda mucha temporada, muchos enfrentamientos directos, veremos cómo se llega a las últimas semanas. Ante el Castellón fue una de esas victorias que te puedes acordar... Podías echar de menos esos puntos. Demostramos que jugando mejor o peor compite y consigue resultados, y le damos importancia a cada detalle, como el golaverage”.

Mejora defensiva. “Nuestro trabajo es ir analizando. Asío hacemos cada día. Vemos nuestros virtudes y defectos, insistimos en que hay que encajar menos,. Perpo lelbvamos muchas porterías a cero y lo malo es que hubo partidos que recibimos muchos goles. Debemos seguir generando pero la mejorar iba por encajar menos, dar menos ocasiones. Esto es día tras día. Tenemos que insistir, dar importancia a esos factores y saber que habrá momentos en los que el rival nos genere.

La plantilla del Almería. “Jugador por jugador, si miras... Cuando hablo de plantilla hablo de equipo. Puede haber individualidades, pero mi obligación es hacer el mejor equipo. Es la mejor plantilla y el mejor equipo, de eso se trata. El equipo es el que te consigue los objetivos. Nosotros tenemos el mejor equipo y el Almería tiene una plantilla de Primera División.”

Chaira. “Está siendo un jugador muy importan te, con rendimiento muy alto. Es desequilibrante. Trabaja el primero en defensa, y en función de las bajas y las posibilidades puedo variar las bandas. Tenemos la baja de Hassan, está Paulino, Sebas, Portillo, Cardero... Confeccionaré el equipo para dominar y tener profundidad. Y contar con diferentes posibilidades”.

Las condiciones de El Requexón. “Nos adaptamos siempre. Hay que saber hacerlo. Tenemos una ciudad deportiva en la que por ubicación, tiempo y climatología a veces no nos permite entrenar en las mejores condiciones pero no tenemos queja. Tenemos gente que trabaja en que esté en las mejores condiciones posibles. Pero no podemos pelear contra ello. Conseguir una ciudad deportiva para mejorar es para el Oviedo algo muy importante, mejoraría la calidad de trabajo. Sé que no es fácil, llevan tiempo detrás de ellos y se terminará consiguiendo por el bien de todos. Es una faceta básica para trabajar con la cantera y que le dé un salto de calidad al club”.