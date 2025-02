Calleja se moja sobre el gol fantasma de Colombatto: “Por las imágenes que me enseñan el balón entra del todo”

Javi Calleja salió del Almería Stadium con la satisfacción de ver a los suyos empleándose con brillantez ante un equipazo, aunque con ese final a medias que solo supuso un punto.

Sensaciones. “Si es con el partido, me voy orgulloso; con el resultado no porque merecimos ganar. Para mí hemos hecho un partido completo. La primera parte fue la mejor de la temporada, bien con balón, con ocasiones, por milímetros o decisiones no han acabado en gol. Para mí, por las imágenes que me enseñan, el balón entra del todo. Es una decisión que respetamos, me quedo cómo salió el equipo al partido, el desempeño, el juego, el trabajo. Y la segunda parte hemos seguido igual. Hemos demostrado experiencia, dominamos el partido de principio a fin. Me voy disgustado por lo que se vio en el partido”.

Qué faltó. “Ellos son muy buenos y tienen a Luis Suárez, no ha marcado en el único desajuste. Nos ha costado el empate. Es la línea que debemos seguir. Competimos cualquier partido,s abemos qué requiere el encuentro. Tocó dominar en ataque posicional. Mostramos muc

Nivel del equipo. “El rendimiento de todos, los de inicio, banquillo, ha sido muy alto. Supimos jugar el partido que tocaba. Sabíamos al descanso que los partidos no se acaban ahí, que salimos mejor o al menos igual, apretando su salida de balón. Hemos tenido nuestros momentos, hemos salido en transiciones claras. Con más acierto quizás hubiéramos marcado. Ante une quipo que es una bestia, hemos sabido jugar”.

Acabar con dos delanteros. “Pensaba que se iban a volcar, acababan de empatar, ese empuje podía hacer que se rompan. Si defendíamos bien podíamos hacer más daño”.

Gol average a favor. “Es muy importante. Tengo muy mala experiencia en cuanto a eso, por el Levnate no ascendimos directo por eso”.

El gol fantasma de Colombatto. “He visto imágenes, es que parece que entra todo el balón. Él toma una repetición en directo y no serán las imágenes claras para dar gol. Lo respeto, pero puede pitar perfectamente gol”.

La recompensa. “Tenemos que dar valor a cada punto, venir a este campo y hacer este partido tiene mérito. Seguir esta línea de trabajo. Puede ser nuestro año”.