Así fue el gol fantasma que no concedieron al Oviedo: ¿no hay tecnología? ¿quién lo decidió?

El Oviedo se llevó un punto a domicilio esta tarde ante el Almería (1-1), uno de los equipos más potentes de la categoría, pero se fue con la sensación agridulce de poder haberse llevado la victoria. El partido estuvo marcado por un gol fantasma que reclamaron los azules a los cinco minutos de juego y que podría haber cambiado el desarrollo del encuentro. Con 0-0 en el marcador, Chayra puso un balón perfecto a la espalda de la defensa y Nacho Vidal centró sobre la línea de fondo. Colombatto remató de cabeza en el segundo palo y cuando los azules ya iban a cantar gol Maximiano sacó el balón. ¿De dentro o de fuera de la portería? Ahí está el debate.

El Oviedo reclamó gol y tras el visionado de las imágenes surgen muchísimas dudas. Incluso los comentaristas pensaron que había sido dentro. La jugada completa puede verse en el resumen que acompaña esta información. En cualquier caso, el VAR no apreció que el balón entrase y el Oviedo se quedó sin festejar un gol. En el fútbol español no existe la tecnología automática de línea de gol que sí se aplica en otros países, por lo que para dictaminar este tipo de jugadas se utilizan las cámaras disponibles y el VAR. En este caso, tras la pertinente revisión, el tanto no subió al marcador.

El gol fantasma del Oviedo / LNE

Así, la decisión quedó completamente pendiente de la revisión de las imágenes del VAR. Fueron el árbitro y sus asistentes desde la sala de visionado los que decidieron que ese balón no entró, pese a que en la repetición ofrecida en televisión, y desde la perspectiva lateral, sí parece hacerlo.

La decisión no contentó a buena parte del oviedismo, que se quejó por esa jugada en las redes sociales. Incluso Javi Calleja, técnico azul, entró en el debate en la rueda de prensa tras el partido. "He visto imágenes, es que parece que entra todo el balón. Él toma una repetición en directo y no serán las imágenes claras para dar gol. Lo respeto, pero puede pitar perfectamente gol”, aseguró.