El Oviedo descarta pagar por descontaminar La Manjoya y espera por la postura de propietarios y Ayuntamiento

Tenso compás de espera sobre otro capítulo farragoso respecto al proyecto de la ciudad deportiva del Real Oviedo. Si la primera opción valorada por el club, la de Latores, se cayó por una cuestión de plazos, la segunda, la finca de La Manjoya, podría seguir un camino similar por los informes medioambientales que se han conocido esta semana. Las catas efectuadas sobre el terreno hablan de ceniza de pirita sobre el mismo, y aunque esos mismos informes señalan que no sería un impedimento para construir el club no lo termina de ver claro y se ha dado un tiempo de reflexión antes de tomar la decisión definitiva. En todo caso, sí tiene el Oviedo claro que en ningún caso abonaría el coste de la descontaminación, algo que elevaría de forma notable el precio de una operación que ya tiene algunas cifras marcadas: 2,5 millones de euros por los terrenos.

El club opta por guardar silencio institucional –aunque Javi Calleja sí se refirió a la necesidad para el proyecto azul de contar con unas nuevas instalaciones que mejoraran las de El Requexón- hasta tomar una decisión definitiva. Fuentes del club señalan que ahora le toca al Ayuntamiento expresar su parecer sobre el estado de los terrenos de La Manjoya, una elección de emplazamiento de la que informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 13 de febrero, es decir, si se puede construir sobre la finca a pesar de las cantidades encontradas de cenizas de pirita y de cómo se llevaría a cabo la descontaminación, en cuanto a plazos y coste. La sensación, no obstante, es que un coste elevado en el proceso llevaría a descartar esta alternativa, aunque en una operación tan compleja y que ha dado tantos vueltas como la futura ciudad deportiva del club azul no hay que descartar ningún desenlace a estas alturas.

Con La Manjoya en "stand by" no han tardado en aparecer las primeras alternativas, con tintes políticos algunas de ellas. El alcalde de Siero, Ángel García, Cepi, fue el primero en valorar la situación con un tono crítico, "como aficionado me río por no llorar", mientras insistía en su propuesta de ampliación de El Requexón hacia Lugones, opción que fue descartada hasta en dos ocasiones por los rectores azules.

Y en las últimas horas ha surgido otra posibilidad. Gerardo Sanz, Alcalde de Llanera, anunció ayer en LA NUEVA ESPAÑA la disponibilidad de su concejo para albergar un nuevo hogar para la cantera carbayona. El ofrecimiento es una enorme bolsa de suelo de unos 600.000 metros cuadrados conformada por fincas ubicadas frente al polígono de Asipo, al lado de La Morgal, en las proximidades del Museo Fernando Alonso y en las inmediaciones del acceso a Posada desde Coruño.

El Oviedo, no obstante, aún no se ha pronunciado en ningún sentido y espera tomar la decisión definitiva en los próximos días.

