Un exárbitro internacional carga contra Ais Reig por el Almería-Oviedo: “Es una falta de respeto; es algo muy grave”

La actuación de Ais Reig, colegiado del Almería-Oviedo sigue coleando. El gol no concedido a Colombatto creó malestar en el oviedismo, pero ha sido otra jugada la que ha despertado más críticas. Un centro sobre el área acaba con Maximiano, portero local, doliéndose en el suelo, fruto del choque con su compañero Edgar. Lo más sorprendente es que Ais Reig era consciente de lo que había sucedido por la conversación que recogieron las cámaras con el meta del Almería.

“No era falta, ¿eh? Chocaste con tu compi. La pito porque ya teníais el balón vosotros", se escucha que le dice Ais Reig al meta del Almería tras ser atendido por un choque en su área.

La jugada ha causado revuelo, incluso en el estamento arbitral. Xavier Estrada Fernández, exárbitro internacional, se ha mojado sobre esta acción en El Desmarque.

“A día de hoy hay árbitros que no saben que están en el mundo profesional y dejan perlas como esta. Esto es una falta de respeto a los jugadores y a la competición. No se es consecuente. Cualquier decisión que tomen tiene una repercusión. A día de hoy hay mucha tecnología para que se pueda saber, hay que tener un respeto", dijo Estrada Fernández. “"Si no quería meterse en un lío y pita la falta, no hace falta que lo verbalices. Está afirmando que pita una cosa que no ha existido, esto es muy grave. Tienes que ser profesional, pero no te equivoques dos veces. Se manipula. A los árbitros se les tiene que ayudar y voy a promover esos apoyos y recursos, pero también hay que ser conscientes de que se toman muchas decisiones, hay que ser muy pulcro para que no se saque de contexto, para que no se entiendan otro tipo de situaciones", añadió el catalán.