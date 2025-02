La negativa de un Primera y el “si sale un chollo…”: así llega el Oviedo al último día de mercado de fichajes

El Oviedo encara el último día de mercado (se cierra en la medianoche de hoy) con los deberes hechos, la sensación que tiene una plantilla poderosa capaz de adaptarse a varios contextos y con el visto bueno de Javi Calleja. Y, sin embargo, tampoco está totalmente desconectado de lo que se mueva hoy. Porque aunque el tope salarial esté casi agotado y las opciones de que surja algo interesante son escasas, las últimas horas del mercado siempre ofrecen oportunidades con las que no se contaban. "Si sale un chollo…", suelen decir desde los despachos los rectores azules, conscientes de que están limitados por todas las circunstancias antes comentadas.

La guinda iría destinada al ataque, tal y como ya han reconocido en sus intervenciones públicas Agustín Lleida y Roberto Suárez, director general y director deportivo respectivamente. Un futbolista de banda, a poder ser, que diera otros registros al foco ofensivo. En esa línea, el club azul preguntó la semana pasada al Valladolid por la situación de Amath Ndiaye, futbolista que gusta desde hace tiempo en la entidad, porque se entendía que podía dar alternativas en la línea ofensiva.

Sin embargo, la operación no avanzó porque el deseo del futbolista parece ser el de seguir en el Valladolid, a pesar de que solo ha participado en 318 minutos esta temporada. Además, el conjunto pucelano ha logrado cuadrar los números en el mercado invernal y no se ve en la necesidad de dar salida a más futbolistas.

No parece que la situación se vaya a revertir en el último día, pero nada es descartable en unas horas que se presentan frenéticas en varios frentes y con muchos clubes pendientes de mover sus piezas. En el caso de que cambiara el panorama con Amath o si surgiera ese otro "chollo" comentado, el Oviedo tendría que encajar la operación dentro de los límites del tope salarial (techo de gasto que impone la Liga para inscribir a los futbolistas), que se encuentra bajo mínimos tras los esfuerzos empleados en De la Hoz y Nacho Vidal.

Hay otro recurso también a mano, uno que se ha querido emplear para no restar potencial al equipo, el de forzar una última salida que deje un rendimiento económico. Una solución de la que solo se echaría mano en el caso de que se ponga a tiro un fichaje interesante y se necesitara ganar espacio en el tope.

En los últimos días, algunos conjuntos del extranjero se han interesado por Sebas Moyano, con una situación contractual que influye en su futuro: acaba contrato el 30 de junio y aún no se ha alcanzado un acuerdo para su renovación. El Oviedo no ha llegado a considerar ninguna de las propuestas al considerarlas escasas. La idea con las salidas es la misma que con las llegadas: no mover las piezas salvo que sea totalmente necesario para cerrar otra operación que supusiera un salto de calidad en la plantilla.

