Portillo saca pecho con el juego del Oviedo: "No es fácil ir a Almería y jugarles de tú a tú como hicimos"

Para Francisco Portillo, el partido del Oviedo en el Almería Stadium era especial, por lo que significa volver al lugar en el que uno fue querido. Y el sentimiento se mantiene, pues los aficionados despidieron al centrocampista con ovación. Fue una tarde con buena imagen, mejor juego y un resultado que se quedó algo corto para los méritos contraídos, pero Portillo saca las conclusiones más positivas.

El empate.

"Es un punto positivo, sumar en Almería es bueno, aunque por cómo estaba el partido podían ser tres. Pero ellos tienen mucho potencial arriba y no es mal resultado".

El gol fantasma de Colombatto.

"No he visto muchas imágenes sobre la jugada… Hay gente que dice que es gol y otros que no… Es una discusión típica, pero creo que no hay que darle más vueltas. Si no se pitó no debemos quedarnos en esa jugada".

La imagen.

"En el primer tiempo pudimos hacer algún gol más y lo bueno fue que logramos controlar a un gran equipo arriba que no nos hizo ocasiones en toda la primera parte. Es el camino a seguir, lo tenemos claro. La imagen es muy buena. Demostramos que podemos competirle a cualquiera, no es fácil ir a Almería y jugarles de tú a tú. Ha sido un paso adelante y hay que mantener el nivel en adelante".

La tabla.

"Aún queda muchísimo. Pensar ahora en ascender es pronto. Hay que ir partido a partido y ahora toca hacernos fuertes en casa. Cuando llegue el momento clave hay que llegar bien posicionados en la tabla".

Su posición en la derecha.

"Estoy para ayudar, y aquí todos queremos jugar, tenemos mucho fondo de armario en la plantilla como siempre se demuestra y eso que aún quedan jugadores por venir. Yo me siento cómodo tanto por dentro como por fuera, mi posición natural es la media punta pero me adapto a lo que me pidan. Llegué en noviembre al Oviedo, sin hacer pretemporada y sé que puedo dar más de lo que he dado hasta ahora".

Ovación de la gente.

"Estoy agradecido a la gente de Almería, porque pasé unos años maravillosos, tanto yo como mi familia y es un equipo al que le tengo mucho cariño".

Suscríbete para seguir leyendo