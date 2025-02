24 hombres buscan la gloria: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por el ascenso a Primera División

Para muchos, la actual es "la mejor plantilla desde el ascenso". Se temía la reconstrucción del Oviedo tras el palo de Cornellá, poque aquella remontada guiada por Carrión puso a muchos futbolistas en el escaparate. Volaron Viti, Bretones y Román, pero el club actuó con rapidez y cerró la continuidad de piezas fundamentales mientras concretaba incorporaciones de calidad. Si a comienzos de curso había alguna duda, estas habrán quedado superadas por la trayectoria del equipo y por los fichajes del mercado de invierno. Aunque no llegó esa guinda que buscaba el Oviedo para el ataque, Calleja cuenta con una plantilla amplia, con alternativas e individualidades de calidad para pelear por el ascenso. Lo dicho, "la mejor plantilla desde el ascenso" de 2015.

24 hombres buscan la gloria

Aarón, indiscutible. Pocas dudas hay sobre la portería. Aarón ha logrado que la sombra de Leo Román no sea demasiado alargada y Braat espera su turno pacientemente en el banquillo. No ha habido novedades en el mercado invernal.

Vidal, la pieza defensiva que faltaba. Sí ha habido un fichaje, uno importante, en la zaga. Nacho Vidal es un futbolista, por rendimiento, de Primera que ha apostado por el proyecto presentado por el Oviedo. Y su impacto en el equipo ha sido inmediato. Con Lemos fuera durante un par de meses más, Lucas es su sustituto y Luengo pasa a ser considerado solo central. Ahí es indiscutible la pareja Costas-Calvo. En la izquierda, la experiencia de Pomares se impone a las condiciones físicas de un Rahim por pulir.

Un cerebro con poso. El fichaje de De la Hoz sigue un patrón similar al de Vidal. También ha llegado para ser de inmediato titular, avalado por su experiencia. A su lado, Sibo ofrece músculo y Colombatto un poco de todo. Cuando vuelvan Cazorla y Seoane se abrirá el debate del once ideal, uno en el que no entra un Dotor que no logró dejar huella. Cardero ofrece calidad y trabajo con ADN Requexón. A ellos se unió Portillo, hombre ascenso, que se ha adaptado sin esfuerzos a los mandamientos de Calleja.

Las alas, como estaban. El club ha pensado hasta el final en traer otro extremo, con Amath como pieza más deseada. Pero las cosas se quedan como están, con Paulino, Moyano, Hassan y Chaira. Masca, empleado a veces ahí, salió en busca de minutos al Eldense.

Alemão, el "killer". No hay dudas arriba: lo que diga Alemão. El oviedismo reza porque no coja un resfriado ya que Paraschiv ofrece otras cosas, pero está a una distancia importante del brasileño y Viñas sigue buscando su punto recuperándose de una lesión. La dirección deportiva no se ha planteado movimientos arriba.

