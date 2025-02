El duro testimonio del exoviedista Gamboa sobre su depresión: “No salía de mi habitación, a veces hasta me tiraba debajo de la cama”

Fernando Gamboa fue un destacado central argentino, internacional con la albiceleste, que en los años 90 formó en el Real Oviedo, en Primera División. Tras su carrera como jugador, Gamboa ha seguido ligado al mundo del fútbol ahora como entrenador. Lo que no se sabía de su carrera fue la fuerte depresión que, una vez retirado del fútbol, sufrió. Así lo relató el argentino en una entrevista en Infobae.

Gamboa desveló en la entrevista un duro episodio de depresión que se alargo durante “un año o año y medio” en el que “no salía de mi habitación, literal; a veces hasta me tiraba debajo de la cama”. “No podía salir, no sabía cuál era el camino. No veía la luz por ningún lado”, explicó Gamboa, que señala directamente la razón de sus problemas: “Tenía que ver con mi retirada del fútbol. Dejarlo me destrozó. Me mató. Me partió el corazón”.

El exfutbolista azul profundizó sobre la vida de los futbolistas y los problemas de salud mental: “El jugador de fútbol no es un jugador que simplemente lo disfrazas con el pantalocito corto y las medias y que el domingo lo haces jugar. Eres el payasito que si lo haces bien te aplauden todos y si no te putean. No, eres igual que todos”.

Y añadió otro capítulo duro en su vida, el momento en el que como adolescente tuvo que dejar a su familia para perseguir su sueño de ser futbolista: “Yo estaba en Artiaga, con mis padres y mi hermana y yo con 14 años tuve que separarme de esa matriz de mis amores para ser futbolista e irme a vivir a la pensión de Newell’s. ¿Crees que esas cosas no dejan marca? ¿Sabes que yo lloraba todas las noches en la pensión de Newell’s? Pero estaba en busca de un sueño”.