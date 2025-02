El extremo que no llegó y la puerta cerrada a las salidas: así fue la última jornada del mercado de fichajes para el Oviedo

El último día del mercado de fichajes invernal se consumió en las oficinas del Carlos Tartiere con una tranquilidad que choca con experiencias anteriores. Muchos recordaban en las horas previas el fichaje sobre la bocina de Víctor Camarasa hace dos ventanas invernales. Entonces, el club no buscaba nada más pero se encontró con una operación que consideró más que ventajosa y cambió el guion. No sucedió esta vez. Permaneció la dirección deportiva atenta a los movimientos típicos de las últimas horas del mercado pero no se puso a tiro ese «chollo» que mencionaban en los despachos y que hubiera estado destinado al ataque de los de Calleja.

Así, la plantilla se queda como estaba, con tres fichajes cerrados (Portillo -antes incluso de que se abriera el plazo-, De la Hoz y Nacho Vidal), tres operaciones más que interesantes y alabadas por muchos de los agentes que intervienen en el mercado y que están destinados a darle un salto de calidad a la plantilla de cara a la segunda vuelta. Calleja tiene una plantilla de calidad contrastada, aderezada en este mercado con tiento por Agustín Lleida y Roberto Suárez, director general y director deportivo respectivamente, a pesar de que se quedó sin la guinda de ese último fichaje para la vanguardia azul.

Un extremo diferente

El Oviedo había dejado la puerta entreabierta por si llegaba otro futbolista de ataque, un hombre que aportara registros diferentes a la fase ofensiva del equipo. Fue Roberto Suárez el que ofreció la pista hace algunos días, tras presentar en sociedad a Nacho Vidal. «Estamos abiertos a avanzar las negociaciones con algún jugador que pueda mejorar posiciones. Nuestro planteamiento principal es que las lesiones no nos generen estrés, pero si viene alguien tiene que ser algo que mejore la plantilla actual. Lo veo complicado, pero estamos valorando opciones. Con lo que tenemos estamos bien, salvo que tengamos la desgracia de sufrir más dolencias. Estamos atentos a la zona ofensiva», expuso entonces el director deportivo. El hombre al que estaba haciendo referencia era Amath Ndiaye.

Pero la negociación con el extremo del Valladolid, por el que ya hubo interés el pasado invierno -cuando acabó en el club pucelano desde el Mallorca-, nunca llegó a avanzar por el deseo del futbolista de no salir. Y eso que tenía propuestas interesantes, según cuentan desde su entorno, con el Oviedo, el Granada y el Elche como interesados en sus servicios.

Hay otro factor que impidió su llegada: el Valladolid, tras cerrar algunas salidas, logró cuadrar números y no tenía un interés acuciante en que Amath abandonara la disciplina blanquivioleta.

Así que la cosa se quedó ahí, en un simple interés, y el último día no hubo un cambio en la postura del extremo. Tampoco se esperaba desde el club y se encaraba el último día con la sensación de que salvo giro inesperado de los acontecimientos las cosas se quedarían como esteban. Y así fue.

El Oviedo solo se mantuvo atento a un hombre de banda y en ningún momento valoró forzar un último fichaje en otras posiciones más interiores ni en la defensa.

Interés en Rahim

Otro futbolista sobre el que se situó el foco en los últimos días fue en el lateral Rahim, ahora sin protagonismo al ser adelantado por Carlos Pomares en las preferencias de Calleja. El Oviedo hizo un apuesta importante por él el pasado verano, pagando incluso traspaso al Recreativo de Huelva.

Le está costando en este primer año en la élite pero en el Oviedo se tiene confianza en que terminará por adaptarse del todo y explotará. Hubo varios conjuntos de Segunda que en los últimos días preguntaron por su situación pero el club azul no llegó ni a negociar pues no consideró su salida en ningún momento. Influyó en esta postura la confianza ya comentada en sus condiciones y el hecho de que el mercado de laterales izquierdos es muy limitado -más aún en plena temporada- y no ofrecía ningún relevo de garantías ante una posible salida del nigerino.

Nuevo destino para los ex

No hubo cambios en la disciplina azul, pero sí movimientos con jugadores con pasado en la entidad. El fichaje más llamativo, el del canterano Javi Moreno por el Albacete. Tras despuntar en el Arenteiro, el zaguero firma con el conjunto manchego y jugará en el Tartiere dentro de dos semanas. Además, Samu Obeng dejó su aventura lusa del Casa Pía para jugar a partir de ahora en el Wydad marroquí: disputará el Mundial de Clubes. n

