Con este Oviedo da gusto: la opinión sobre el juego del conjunto azul

Se intuía que el partido en el Almería Stadium sería un choque con mayúsculas, una piedra de toque para ver qué queremos ser, dónde está este equipo y a qué quiere aspirar. Pues salió al terreno de juego un equipo carbayón ordenado, serio, que apretaba cuando tenía que apretar, que defendía cuando tenía que defender y que llevo el partido a su terreno desde el minuto 1.

Me atrevería a decir que fue el mejor partido de los azules en mucho tiempo. Creo que todos los oviedistas salimos contentos por el juego, la imagen, la actitud y el nivel mostrado por este equipo, que está para luchar contra quien sea y donde sea, que metió un gol (o dos) en la primera parte que hacía justicia a lo visto en el terreno de juego, en el que vimos a un frenético Nacho Vidal que tuvo las dos mejores llegadas, partiendo desde el lateral derecho donde fue un auténtico puñal mientras le aguantó la gasolina.

La referencia de Alemão nos da oxígeno cuando se necesita y gol, de lo que va este deporte. Un auténtico equipazo con De la Hoz a los mandos, con Sibo de fiel escudero y con Colombatto apretando, defendiendo y generando, partido muy completo del argentino.

En una segunda parte combativa tan solo un error defensivo hizo que el Oviedo no se llevase los tres puntos en un partido controlado. Un fallo de Dani Calvo en la marca (que le cae al quizás mejor delantero de la categoría, Luis Suárez, sino no hablaríamos del error) supuso el empate, pero las sensaciones, imagino, no serán tan positivas en Almería como en Oviedo. Un equipo sin Cazorla, Seoane, Hassan, Viñas… Quizá lo que se echó en falta fue fondo de armario, pero cuando vayamos recuperando efectivos este equipo está para luchar por todo.

Semana larga la que se viene antes del partido del lunes contra el Eldense, rival de la zona baja pero que consiguió sacar un punto de El Sardinero hace bien poco y al cual ya en la ida y el año pasado en casa no conseguimos batir. Es un rival correoso que defiende bien y cierra líneas de pase por dentro. Será vital la fluidez y velocidad en el juego.

Sería fundamental llevarnos los tres puntos para seguir enganchados arriba en una tabla que está más igualada que nunca con un solo punto de diferencia entre segundo y el sexto y en la que cada partido que sumas de tres te hace seguir en la lucha, y lo contrario te hace descolgarte poco a poco. Así, se hace primordial volver a hacer del Tartiere un fortín. Aunque el día y el horario no sean lo más llamativo, sabemos que la afición oviedista responderá como siempre. n

