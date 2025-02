"Para ser líderes debemos aprovechar las ocasiones": las claves de un Oviedo que quiere asaltar el liderato

Ana Buceta es la voz de la experiencia dentro del vestuario del Oviedo Femenino. A sus 32 años, la futbolista nacida en Moaña, Pontevedra, afronta el partido ante las líderes, en Athletic B, con la esperanza de poder arrebatarles el puesto y acercarse al codiciado ascenso a Primera Federación, la categoría de plata del fútbol femenino español. En Oviedo se siente "como en casa", y cree que todavía tiene fútbol para "una o dos temporadas más".

—Lleva ya unos años en el equipo. ¿Cómo se siente en Oviedo?

Es mi cuarta temporada y la verdad es que me siento como si fuese el club de mis raíces. Ya estoy bastante arraigada aquí. Nunca he sido una jugadora a la que le guste cambiar de equipo, me gusta llegar a un sitio, encontrarme bien y mantenerme. Siempre que he cambiado de equipo ha sido por circunstancias inevitables. En Oviedo estoy muy a gusto y con ganas de seguir.

Se siente como en casa.

Sí, completamente.

Están en la parte alta de la tabla y este fin de semana les toca un partido complicado contra las líderes, el Athletic B. ¿Cómo ve al equipo en esta recta final?

Creo que venimos en una buena dinámica. Hemos empezado el año de la mejor manera, ganando y además con solvencia, jugando como queremos. Veo al equipo con confianza y con ganas de más.

¿Cree que este puede ser el año del ascenso?

Esperemos que sí. Estamos en la pelea y la ilusión la tenemos todas. Creemos que es posible.

Es la veterana del equipo. ¿Cómo maneja ese rol dentro del vestuario?

Intento ser igual que todas. Es verdad que tengo más experiencia porque he pasado por diferentes equipos y situaciones, pero siempre intento ayudar, sobre todo a las más jóvenes, darles tranquilidad y animarlas en los momentos complicados.

Ha pasado por varias lesiones graves. ¿Cómo ha lidiado con ello?

Por desgracia, he pasado cinco veces por quirófano por problemas en la rodilla. En mi mejor momento llegó la lesión más grave y pasé dos años sin jugar. Eso te cambia la perspectiva y aprendes a valorar mucho más el fútbol. Ahora lo disfruto el doble, me cuido más y tengo más ilusión.

Cuando llegó a Oviedo quería compaginar el fútbol con su profesión, la de topógrafa. No le llegaron ofertas y se dedicó en cuerpo y alma al fútbol.

En el Levante podía compaginarlo porque entrenábamos por la mañana y por la tarde trabajaba como topógrafa. Pero aquí no he podido hacerlo y, además, prefiero centrarme en el fútbol y aprovechar lo que me queda como futbolista.

¿Cuántos años más se ve jugando?

No muchos más. Ojalá muchos años. Ahora mismo me encuentro bien y podría seguir una o dos temporadas más a este nivel, pero también depende de las oposiciones que estoy preparando. En cuanto las apruebe, tendré que dejar el fútbol.

Si suben de categoría, ¿le costaría dar el nivel?

Para nada. Me veo capacitada para jugar en una categoría superior e incluso creo que podría rendir mejor, porque la exigencia de la competición me haría dar más.

¿Cómo ve al Athletic?

Es el rival más duro de la categoría. Son jugadoras muy bien trabajadas, algunas en dinámica del primer equipo, con otro ritmo de competición. En la primera vuelta nos costó mucho, pero si hacemos bien nuestro trabajo podemos plantarles cara.

¿Cuáles serán sus claves para ganar?

Estar bien organizadas, defender juntas y aprovechar nuestras ocasiones. El partido se decidirá en las áreas.

¿Espera mucha afición en el campo?

Espero que sí. Al ser un domingo por la tarde, quizá la gente tenga más tiempo y pueda acercarse a San Claudio. Nos vendría muy bien su apoyo.

Acaban de renovar a Andrea, su entrenadora.

Es una buena noticia. Significa que las cosas están saliendo bien. Andrea es la que encabeza este proyecto y su renovación es una señal de estabilidad. Seguro que querrá celebrarlo con una victoria.

Cuando apruebe las oposiciones y deje el fútbol, ¿le gustaría seguir ligada a él?

Sí, lo he pensado. Hace años saqué el título UEFA B y cada vez me llama más la atención entrenar, sobre todo a niñas pequeñas. Me gustaría compaginarlo mientras pueda.

¿Cómo ve el presente y futuro del fútbol femenino?

Muy bien. En los últimos diez años ha evolucionado muchísimo. Ser campeonas del mundo es un punto de inflexión para que las niñas se lo crean y vean que pueden llegar lejos, incluso hacer del fútbol su vida.

