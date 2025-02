Moyano se pronuncia sobre el arbitraje en Almería y sobre su año: “Estoy tranquilo y con ganas de hacer una buena segunda vuelta”

Sebas Moyano no está teniendo el protagonismo del que disfrutó la temporada pasada. Sin embargo, es el segundo máximo asistente por detrás de Cazorla. El andaluz quiso hacer balance en la sala de prensa del Tartiere sobre su segundo curso de azul.

El partido ante el Almería. "Sumar en casa del Almería es favorable. Nos fuimos con la sensación de poder haber traído los tres puntos. Habrá que hacer bueno el punto ante el Eldense".

La polémica con Ais Reig. "Intentamos abstraernos de los arbitrajes porque no depende de nosotros. Nos centramos en el verde que es lo que nos incumbe".

Nivel individual. "Son rachas, el año pasado conseguí hacer buena temporada. Estoy tranquilo, estamos en buena posición. Espero que vengan buenos números para mí, que serán buenos para el equipo".

Sobre si ha tenido ofertas. "El mercado de invierno ha estado tranquilo para mí, estoy muy contento aquí, entiendo que se hablará. Lo primero es el equipo, esperemos que se consigan los objetivos".

Dos partidos seguidos en casa. "Ya sabemos cómo es la categoría. Todos lo partidos suman. Debemos centrarnos en el Eldense, es lo más cercano, luego ya iremos a por el Albacete".

Titularidad. “Tanto yo como mis compañeros estamos preparados para jugar. El que juega desde el banquillo lo hará genial".

Competencia en las bandas. "La competencia es buena y sana. Somos cuatro extremos de mucho nivel: Chaira, Hassan, Portillo… al que le toque seguro que lo hará bien".

Segundo máximo asistente. "En cuanto a minutos no me quejo. Son rachas y espero que esta segunda vuelta siga participando y pueda ayudar con números al equipo. Ya teníamos una plantilla muy completa, pero este año es superior. Tengo muy buena relación con el mister y me pide que esté tranquilo. Al principio estaba más obsesionado con el tema de hacer números , pero me transmitió la confianza y estoy más tranquilo. Si cuando salgo puedo aportar al equipo con asistencias bienvenido sea. Eso también da puntos. Cuando toca jugar desde el banquillo hay que aportar igual".