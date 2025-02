El Oviedo pide explicaciones a los árbitros tras el choque ante el Almería

El Real Oviedo, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, se ha puesto en contacto con Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, para tratar el tema de los arbitrajes sufridos por el conjunto azul, especialmente durante el último choque ante el Almería en el UD Almería Stadium.

El gol fantasma a Colombatto y la cazada a Ais Reig, colegiado del encuentro, han sido dos de las quejas expuestas por el Oviedo al comité arbitral en una conversación telefónica mantenida entre Martín Peláez, presidente del club, y el propio Medina Cantalejo. Este último reconoció en una entrevista en "El cafelito de Josep Pedrerol" que había mantenido contactos con el Oviedo: "Esta semana pasada han estado el Sporting y el Oviedo. Les escuchamos, es normal que lo hagamos". Sin embargo, Oviedo y Sporting no acudieron conjuntamente a la reunión; ambas conversaciones fueron por separado y sin relación entre sí.

El club azul, por su parte, prefiere no hacer públicos los resultados de la conversación, a pesar de las peticiones de la afición, muy molesta por el arbitraje de Ais Reig en Almería. La entidad carbayona considera que este tipo de reuniones con el comité arbitral deben quedar en un segundo plano. Cabe recordar que el Oviedo tiene un apercibimiento por el cierre del estadio tras el lanzamiento de papeles durante el derbi asturiano en el Tartiere, por lo que el club opta por la discreción en todo lo relacionado con los árbitros. No obstante, la conversación se ha producido, un hecho que era uno de los anhelos de los socios azules, aunque no han trascendido los detalles de la misma.