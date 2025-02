Los terrenos en Llanera que ya ha visitado el Oviedo para ubicar su ciudad deportiva

Dirigentes del Oviedo han visitado los terrenos anexos al aeródromo de La Morgal, en Llanera, para estudiar la posibilidad de ubicar allí su ciudad deportiva. LA NUEVA ESPAÑA adelantó en exclusiva, hace ocho días, la existencia de esta bolsa de suelo disponible para nuevos equipamientos. “Esta propuesta no es humo”, había asegurado a este periódico el alcalde del concejo, el socialista Gerardo Sanz. La comitiva azul fue vista sobre el terreno durante la mañana, en compañía de representantes del ayuntamiento llanerense. Aunque los rectores oviedistas aún no han descartado oficialmente construir el complejo en La Manjoya, el último emplazamiento elegido, estudian otras opciones dada la contaminación del suelo que presenta esta parcela.

No es la primera vez que el Oviedo valora fincas en Llanera. De hecho, antes de decantarse por Latores, el primer destino de este proyecto errante, se interesó por parcelas disponibles en Cayés. El Requexón está cerca de esta localidad. Algunas limitaciones que afectaban al terreno dificultaron la operación. En aquel momento, tanto el club como el municipio cerraron la puerta a un posible acuerdo. Ahora, tras el ofrecimiento del alcalde, las conversaciones se han reactivado, con otro destino en el horizonte: los aledaños de La Morgal, donde además del aeródromo, está emplazado el servicio de emergencias del Principado, pistas de atletismo y piscinas, un campo de golf y el Museo Fernando Alonso dedicado al piloto de F1 asturiano.

Llanera cuenta con suelo suficiente para albergar la nueva ciudad deportiva azul. El emplazamiento ofrecido comprende una gran extensión de aproximadamente 600.000 metros cuadrados, formada por fincas situadas frente al polígono de Asipo, en las inmediaciones del acceso a Posada desde Coruño. Además, el Ayuntamiento llanerense está tramitando un Plan General de Ordenación que contempla esta área como "equipamiento de escala supramunicipal", lo que facilitaría la viabilidad del proyecto.

El debate sobre la ubicación de la futura ciudad deportiva del Real Oviedo vuelve a estar sobre la mesa después de que los informes medioambientales confirmasen la contaminación de los terrenos de La Manjoya con cenizas de pirita, un residuo tóxico derivado de la actividad de la antigua fábrica de Unión Española de Explosivos. Aunque esta circunstancia no impediría el desarrollo del proyecto, el club estudia alternativas, sin descartar por completo los terrenos propiedad de las familias Cosmen y Lago.

Mientras tanto, en Llanera insisten en defender sus opciones. "El documento de prioridades del futuro Plan General, aprobado en el pleno del 7 de marzo de 2024, prevé reforzar en la zona de La Morgal el paquete de equipamiento supramunicipal existente, facilitando así la implantación estratégica de nuevas propuestas. Supone una superficie de unos seiscientos mil metros cuadrados. Sería además un espacio con mucha visibilidad al ser un lugar llano y que se aprecia desde las vías de comunicación que atraviesan el concejo. Se trata de terrenos en un ámbito justo frente al polígono del Asipo, al lado del Museo Fernando Alonso, al lado de La Morgal...", explicó la semana pasada el regidor al ser consultado sobre las posibilidades que ofrece su municipio.

"Le decimos a la gente la verdad, los pros y los contras que hay en las propuestas o las posibilidades que podemos tener en Llanera. Y en aquel caso, ya desde el principio, a una opción que traían en mente les dijimos que no la veíamos para ellos, que lo que no queríamos era encontrarnos a los dos años como se han encontrado ahora ya por segunda vez en Oviedo, con un problema. Nosotros siempre hacemos planteamientos posibles para que las empresas no pierdan el tiempo en Llanera. Y en aquellos momentos y ahora hay suelo disponible para equipamiento y mucho". destacó Sanz.

De hecho, el propio alcalde explicó a este periódico que los terrenos en Llanera, aunque privados, están destinados a equipamientos de escala supramunicipal y gozan de una ubicación estratégica, visible desde diversas vías de comunicación y cercana a infraestructuras clave como La Morgal y el Museo Fernando Alonso. Subraya además que el Oviedo necesita un espacio con alta visibilidad y que Llanera ofrece 600.000 metros cuadrados bien comunicados y urbanísticamente en orden. Además, asegura que siempre han buscado terrenos de primer nivel para el club, tomando como referencia su proyecto en La Esmeralda (León, México), y sostiene que este es el único lugar en Asturias donde puede materializarse algo similar.

