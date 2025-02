Calleja quiere repetir lo visto ante el Almería: “Dimos nuestra mejor versión”

Javi Calleja afronta una nueva jornada de Liga con el ansia de establecer a su Oviedo como un equipo candidato a todo. El próximo obstáculo, el Eldense de Masca y Camarasa, dos viejos conocidos en El Requexón. El primero no podrá estar por la famosa cláusula del miedo, que le impide jugar contra el Oviedo. Sobre ello y sobre el estado del equipo habló el técnico madrileño en la sala de prensa del complejo deportivo azul.

El estado de los lesionados. "Vamos recuperando efectivos. Todavía no han terminado ninguna sesión completa, pero sí han empezado a hacer tareas con el equipo. Hemos elevado las cargas. Faltan los entrenamientos de hoy y mañana para ver si pueden ir convocados".

El estado de cada uno de los tocados. "Cada uno lleva una evolución diferente. Estoy muy contento con lo que se está haciendo para recuperarlos por parte de todos los departamentos. Los plazos están siendo los que deberían. Santi ha empezado a hacer trabajo individual y hoy estará con el equipo para ver sus sensaciones. Hassan también se ha reincorporado, al igual que Seoane, que ya viene entrenando desde el inicio de la semana. Faltaría Fede, que para la semana que viene estará con el grupo. Con Lemos tenemos que ir con cuidado, pero a nivel físico se encuentra bien. Espero contar enseguida con toda la plantilla".

Las polémicas con los árbitros. "Es algo que tenemos que ser conscientes que va a pasar a lo largo de la temporada. Hay temas que no podemos controlar. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar, que es el trabajo y el juego, y que en base a ello, las decisiones arbitrales no sean determinantes para que no perdamos los tres puntos".

Lo que influyen los arbitrajes. "Nos tenemos que abstraer. Está nuestro trabajo, el del rival y el trabajo de los árbitros. Hay ciertos aspectos del fútbol en los que nos tenemos que centrar. Todos somos humanos y nos equivocamos. A corto plazo suponen sumar menos puntos de los que deberías o que te puedan beneficiar. Es cierto que nos hemos sentido perjudicados, pero debemos olvidarnos. Solo espero que a la larga esto no influya en el resultado final".

Continuidad respecto a Almería. "Voy partido a partido, analizando lo que hemos hecho. Estoy muy contento con la mayoría de los partidos que hemos jugado. En la segunda vuelta estamos haciendo las cosas bien, compitiendo al máximo y sacando muchos puntos. El otro día hemos dado nuestra mejor versión y es lo que buscamos siempre, con independencia del rival al que nos enfrentemos. Según el rival hay que buscar según que cosas. El equipo está entendiendo bien el juego".

Las faltas a Alemão. "Le pitan muchas faltas a él en contra y muy pocas a favor. Es un jugador que lo da todo, en cada jugada. Él va al máximo y no se tira. Disputa cada balón como si fuera el último y eso le perjudica. Hemos hablado con él y creo que los árbitros deberían conocer más a cada jugador y a cada equipo. Si el futbolista acaba por los suelos, es porque se las hacen. Es un ejemplo de profesional, no intenta engañar a nadie".

El Eldense, un rival complicado. "Es el mensaje que nos tiene que quedar claro a todos. Todos los partidos son difíciles. No hay mucha diferencia entre una plantilla y otra. En esta categoría es complicado ganar sobrado. Ya lo es en Primera, en Segunda mucho más. Espero un partido en el que nos pongan en muchos problemas y en el que intenten aprovecharse de las contras. Por todo ello, espero que mi equipo lleve la iniciativa y que juguemos en campo contrario".

Masca se queda en Elda. "Cuando un jugador se va del equipo y luego se enfrenta a ti, a veces es traicionero y suele motivarse más. En este caso no va a poder ser".

Oportunidad para Moyano. "Ha tenido partidos de titular al principio. Creo que es un jugador que del centro del campo hacia adelante aporta mucho, pero no está teniendo esa pizca de fortuna de cara gol. Sí ha estado bien como asistente. Es una posibilidad para el lunes".

Dos partidos seguidos en casa. "No se puede pensar mas allá del Eldense. Jugar en casa es lo mejor que nos puede pasar, ya que es jugar con uno o dos más. Sabiendo eso metemos la carne del asador para sacar los puntos. Son partidos para no confiarse, creo que son difíciles de sacarlos adelante".

La grada un lunes. "Será difícil ver el campo lleno, pero seguro que habrá una gran entrada. Noto esa conexión".